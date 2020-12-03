Эпидемиологи в один голос говорят, что Украине нужен жесткий карантин, – замглавы Минздрава
Ирина Микичак, как врач, сторонник жестких карантинных мер
Контролировать соблюдение карантина должен каждый украинец лично
По ее словам, общественный транспорт во время локдауна останавливать нельзя
Ключевые эпидемиологи Украины в один голос говорят, что идеальным было бы введение жесткого карантина.
Как заявила в интервью "Телеграфу" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, как врач, она также сторонник жестких карантинных мер.
"Только полноценный карантин, когда ограничения и запреты выполняются всеми безусловно, остановит цепочку передачи вируса. Контролировать соблюдение карантина должен каждый из нас. Сам себя прежде всего", – отметила она.
По словам Микичак, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в государстве нашли компромиссный вариант в виде карантина выходного дня.
"Карантин выходного дня ограничивает мобильность людей. Например, если торговый центр закрыт, то человек туда не пойдет, вот и вся логика", – сказала замглавы Минздрава.
При этом она подчеркнула, что общественный транспорт останавливать нельзя, потому что это "артерия жизнедеятельности государства".
"Чтобы медики, пекари, аптекари и электрики, пожарные могли доехать до своей работы, то им надо сесть в транспорт", – добавила Микичак.
Она сообщила, что введение локдауна сейчас обсуждается, готовится план поддержки бизнеса, как будет работать транспорт и т.д.
"Жесткий карантин работает – это реально останавливает распространение вируса", – заверила чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
Позднее Степанов заявил, что при существующем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.