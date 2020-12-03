Эпидемиологи в один голос говорят, что Украине нужен жесткий карантин, – замглавы Минздрава

Ключевые эпидемиологи Украины в один голос говорят, что идеальным было бы введение жесткого карантина.

Как заявила в интервью "Телеграфу" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, как врач, она также сторонник жестких карантинных мер.

"Только полноценный карантин, когда ограничения и запреты выполняются всеми безусловно, остановит цепочку передачи вируса. Контролировать соблюдение карантина должен каждый из нас. Сам себя прежде всего", – отметила она.

По словам Микичак, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в государстве нашли компромиссный вариант в виде карантина выходного дня.

"Карантин выходного дня ограничивает мобильность людей. Например, если торговый центр закрыт, то человек туда не пойдет, вот и вся логика", – сказала замглавы Минздрава.

При этом она подчеркнула, что общественный транспорт останавливать нельзя, потому что это "артерия жизнедеятельности государства".

"Чтобы медики, пекари, аптекари и электрики, пожарные могли доехать до своей работы, то им надо сесть в транспорт", – добавила Микичак.

Она сообщила, что введение локдауна сейчас обсуждается, готовится план поддержки бизнеса, как будет работать транспорт и т.д.

"Жесткий карантин работает – это реально останавливает распространение вируса", – заверила чиновник.

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