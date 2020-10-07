Эпидемиолог спрогнозировал возврат жесткого карантина в Украине

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине не удастся остановить карантинными ограничениями, действующими на сегодняшний день.

Возможен возврат к жесткому карантину в стране. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, за месяцы, прошедшие с начала эпидемии, в Украине не были предприняты меры по обеспечению инфекционной безопасности в объектах социальной инфраструктуры – детских садах, школах, больницах. "Поэтому, к сожалению, нас не ждет ничего хорошего", – заметил врач.

В этом контексте он порекомендовал гражданам позаботиться о своей безопасности самостоятельно, придерживаясь основных санитарных рекомендаций. "Соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все-таки меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей", – сказал Александрин.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина пока не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ранее о том, что локдауна не будет, сказал и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.