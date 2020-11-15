'Катастрофа, медики у нас уже закончились': Александрин пояснил, почему Украине нужен локдаун

Локдаун, введенный в Украине на 2-3 недели, позволил бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, но есть опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные меры.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин. "Единственное, что может дать локдаун на 2-3 недели, то это определенное снижение нагрузки на систему здравоохранения. Но за время локдауна следовало бы подготовить новые койки, подвести к ним кислород, электричество, дорогостоящее медицинское оборудование", – подчеркнул он.

В то же время медик констатировал, что в нынешней ситуации эпидемии коронавируса количество коек для больных не является главной проблемой. "Сколько бы мы коек ни плодили, медики у нас уже закончились, с этим уже катастрофа. Более того – идет административное давление на медицинские учреждения по поводу открытия новых и новых коек", – сказал Александрин.

"Как меру, которая может повлиять на сиюминутное снижение заболеваемости, локдаун можно рассматривать. Но потом, когда закончится локдаун, все вспыхнет точно так же, как и было. Поэтому это не приведет к существенному изменению", – спрогнозировал врач.

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что в условиях нынешних темпов распространения коронавируса в Украине рекомендовано введение локдауна.