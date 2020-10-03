Эпидемиолог спрогнозировал +12 тысяч больных COVID-19 в сутки в Украине

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине в ноябре может превысить 10 тысяч.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. Я думаю, что в ноябре месяце мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – спрогнозировал он.

По мнению врача, прогноз, озвучиваемый Всемирной организацией здравоохранения для Украины – 9 тысяч новых случаев коронавируса в сутки – слишком оптимистичен. "Я думаю, это не предел", – заявил он.

"Помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно инфицироваться и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - пояснил Александрин.

В этом контексте он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно "прорабатывать каждого контактного", а также повышать эффективность работы государственной системы здравоохранения.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного роста госпитализаций инфицированных COVID-19 в Украине вскоре может наступить коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.