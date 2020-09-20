Эпидемиолог сказал, как предотвратить коллапс с COVID-19

Украина может столкнуться с коллапсом медицинской системы, когда в больницах будет недоставать коек для тяжелых больных с коронавирусом.

Предотвратить негативное развитие событий могут согласованные действия центральной и региональных властей. Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Говоря об опасности итальянского сценария в Украине, врач заметил, что он уже фактически наблюдается в ряде городов страны, где больницы, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19, уже заполнены.

"Если центральная власть и региональные власти будут действовать сообща, если организационно у них получится правильно выстроить работу как первой волны лечебных учреждений, так и второй волны, коллапса удастся избежать", – подчеркнул врач.

Он также обратил внимание на то, что в Украине следует придерживаться рекомендации ВОЗ и не допускать, чтобы в одном лечебном учреждении находились пациенты с коронавирусом и другие больные. "Если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с COVID-19, оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с COVID-19", – сказал эпидемиолог.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL .

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