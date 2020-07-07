Эпидемиолог раскрыла опасность и особенности свиного гриппа из Китая

Свиной грипп, который распространяется в Китае, пока не представляет опасности для человека, поскольку ему не передается.

О новом штамме человеческого гриппа и его пандемическом статусе можно будет говорить, если он начнет передаваться от человека к человеку. Заявлять об этом пока рано, считает заведующая кафедры эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца Ирина Колесникова, передает "Апостроф".

"Пока грипп называют свиным, он опасности для людей не представляет. Но надо понимать, что вирус гриппа занимает второе место в микромире по своей изменчивости. Он имеет очень высокую способность к обмену генами между разными штаммами – циркулирующими в животных. И тогда они преодолевают межвидовой барьер. Например, болели птицы, а затем этот грипп начали регистрировать среди других животных. В таком случае вирус может распространяться в новой популяции", – сказала эпидемиолог.

По словам Колесниковой, пока он напоминает птичий грипп – случаи инфицирования людей были, но нет еще зафиксированных случаев передачи от человека к человеку.

"Поэтому человек является тупиковым звеном. В таком случае большой угрозы для общества нет, даже если летальность этого вируса будет высока. Если же даже передача между людьми и летальность будет в пределах сезонного гриппа, это будет просто новый штамм гриппа", – считает Колесникова.

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