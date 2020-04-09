Следующая волна эпидемии коронавируса в Украине может начаться сразу после того, как власти примут решение ослабить карантин и взрослые и дети пойдут в организованные коллективы.

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Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова. По ее словам, сегодня Украина находится в начале эпидемического процесса и приобрести иммунитет к вирусу можно только путем перенесенного заболевания.

Как утверждает Колесникова, пока восприимчивые люди не переболеют, эпидемия не закончится.

"Если будет сухое теплое лето, передача вируса может уменьшиться. Но после ослабления режима карантина, когда взрослые и дети пойдут в организованные коллективы, можно ожидать следующую волну. Она может быть осенью, если сейчас не снимут карантин. Я надеюсь на вакцину. Это поможет ускорить процесс формирования коллективного иммунитета", – сказала эпидемиолог.

Она отметила, что даже после отмены карантина людям из группы риска придется соблюдать меры предосторожности.

"Пока мы в изоляции, цепочка передачи вируса прерывается. Но как только мы начнем активно общаться, процесс возобновится. Люди с легким течением заболевания никуда не денутся. Они будут социально активны, и от них будут заражаться другие. Значит, тем, кто входит в группу риска, надо помнить, что даже после отмены карантина нужно сохранять осторожность, избегать мест скопления людей, держать социальную дистанцию. Придется придерживаться правил ограничения контактов и членам их семьи", – подчеркнула Колесникова.

По ее словам, на предприятиях можно минимизировать риски заражения, следовательно, можно разрешить людям работать при строгом соблюдении правил безопасности.

"Я понимаю, людей, у которых заканчиваются деньги, не успокоить аргументом "зато не умрут ваши ближайшие родственники". При отсутствии финансовых вливаний нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода. Поэтому важен баланс: максимально соблюдать меры защиты и в то же время продолжать работать", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог, и. о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае пандемия коронавируса утихнет в июне.