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9 апреля • обновлено в 21:21
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Эпидемиолог призвала разрешить украинцам работать и назвала условие

1.8т
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Следующая волна эпидемии коронавируса в Украине может начаться сразу после того, как власти примут решение ослабить карантин и взрослые и дети пойдут в организованные коллективы.

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Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова. По ее словам, сегодня Украина находится в начале эпидемического процесса и приобрести иммунитет к вирусу можно только путем перенесенного заболевания.

Как утверждает Колесникова, пока восприимчивые люди не переболеют, эпидемия не закончится.

Эпидемиолог призвала разрешить украинцам работать и назвала условие

"Если будет сухое теплое лето, передача вируса может уменьшиться. Но после ослабления режима карантина, когда взрослые и дети пойдут в организованные коллективы, можно ожидать следующую волну. Она может быть осенью, если сейчас не снимут карантин. Я надеюсь на вакцину. Это поможет ускорить процесс формирования коллективного иммунитета", – сказала эпидемиолог.

Она отметила, что даже после отмены карантина людям из группы риска придется соблюдать меры предосторожности.

"Пока мы в изоляции, цепочка передачи вируса прерывается. Но как только мы начнем активно общаться, процесс возобновится. Люди с легким течением заболевания никуда не денутся. Они будут социально активны, и от них будут заражаться другие. Значит, тем, кто входит в группу риска, надо помнить, что даже после отмены карантина нужно сохранять осторожность, избегать мест скопления людей, держать социальную дистанцию. Придется придерживаться правил ограничения контактов и членам их семьи", – подчеркнула Колесникова.

По ее словам, на предприятиях можно минимизировать риски заражения, следовательно, можно разрешить людям работать при строгом соблюдении правил безопасности.

"Я понимаю, людей, у которых заканчиваются деньги, не успокоить аргументом "зато не умрут ваши ближайшие родственники". При отсутствии финансовых вливаний нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода. Поэтому важен баланс: максимально соблюдать меры защиты и в то же время продолжать работать", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог, и. о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае пандемия коронавируса утихнет в июне.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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