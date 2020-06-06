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6 июня • обновлено в 12:31
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Это опасно: эпидемиолог призвала украинцев не идти в церковь на Троицу

1.8т
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После праздника Троицы, который в текущем году выпадает на 7 июня, возможен новый всплеск заражений коронавирусом.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "Всплеск может быть, потому что риски остаются. Возбудитель в Украине есть, он циркулирует среди населения. Незащищенных людей у нас подавляющее большинство", – пояснила она.

Медик порекомендовала верующим, которые планируют посетить праздничные богослужения, задать себе ряд вопросов.

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"Чтобы обезопасить себя, люди должны оценить риски своего поведения. Если они понимают, что они идут в закрытое помещение, где большое столпотворение, в помещение, которое плохо проветривается или вообще не проветривается, нужно решить для себя, нужно ли туда идти, нужно ли подвергать опасности себя и свою семью. И сказать себе: может быть, лучше в другой раз?" – посоветовала она.

Врач добавила, что в ситуации пандемии коронавируса украинцам необходимо научиться жить с риском заражения и правильно себя вести. "Потому что это ситуация не на один день и не на один месяц", – заметила она.

Эпидемиолог предупредила об опасности посещения церкви на Троицу

Эпидемиолог предупредила об опасности посещения церкви на Троицу

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина. Новые правила коснутся транспорта, церквей, заведений общепита. Разрешили снова проводить церковные службы и религиозные обряды. Но при условии, что в помещении будет соблюдаться дистанция между людьми – 1 человек на 1,5 кв. м.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Троица 2020 Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Место
Украина
Тег
церковь
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