Снятие карантинных ограничений из-за коронавируса весной и летом, как это запланировали в Кабмине, может быть приостановлено, если в Украине возникнет новая вспышка заболеваемости.

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В частности, стране придется во второй раз пойти на карантин уже этой осенью, если выяснится, что COVID-19 имеет сезонный характер, как и остальные ОРВИ. Об этом в комментарии "Апострофу" заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Учитывая эпидемическую ситуацию в Украине, правительственный план выхода из карантина выглядит реалистичным. Если болезнь будет развиваться таким же образом, и после майских праздников мы не увидим всплеск роста заболеваний, возможно, страна и будет выходить запланированным путем. И если все будет хорошо, то мы выйдем из карантина к середине лета", – сказала она.

Украина выйдет из карантина к середине лета – врач-эпидемиолог Людмила Мухарская

При этом Мухарская подчеркнула, что каждый пункт плана предполагает отсутствие роста новых заболеваний, а это во многом зависит от поведения людей. То есть, будут ли они соблюдать карантинные и изоляционные мероприятия, предусмотренные законодательством.

Врач-эпидемиолог отметила, что международное сообщество определило три условия, при которых может произойти снятие карантинных мероприятий:

снижение уровня заболеваемости;

любая страна должна проанализировать все ресурсы и возможности системы здравоохранения;

государство должно понимать, имеет ли достаточные возможности мониторинга COVID-19, как сможет тестировать, осуществлять раннее выявленных больных, наблюдение за людьми.

"Мы не можем делать прогнозы относительно выхода из карантина только в отношении Украины, потому что находимся в состоянии пандемии. Хотя торговые связи и транспортное сообщение между странами приостановлено, мы все равно зависим от ситуации в мире, опираемся на мнение экспертов глобального масштаба", – добавила Мухарская.

Людмила Мухарская

Она напомнила, что что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а для них характерна сезонность: они активизируются в осенне-зимний период и практически сходят на нет в летний период.

"Но это не значит, что летом не будет циркуляции возбудителя. Поскольку свойства вируса не изучены и он может мутировать, то может возникнуть ситуация, что осенью придется снова вводить ограничительные меры. Но возможно он станет для человечества банальным респираторным заболеванием, как и другие ОРВИ. Есть также маловероятный вариант, что он исчезнет вообще", – подытожила Мухарская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая заработают магазины. При этом продуктовым рынкам разрешат работать уже на этой неделе.