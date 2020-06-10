Как и где могут опять ужесточить карантин в Украине: эпидемиолог прояснила ситуацию

В случае увеличения случаев заражения коронавирусом после ослабления карантина новые ограничения будут вводиться в отдельных регионах, а не по всей стране.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "О введении жесткого карантина на всей территории Украины пока речь не идет", – сказала она.

Говоря о перспективе нового ужесточения карантинных мер, медик сослалась на тематическое решение Кабинета министров Украины.

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"Кабинет министров сделал конкретные референтные показатели, при которых будет вводиться адаптивный карантин. Не по всей Украине, а в отдельных регионах".

"Если какая-то область не будет отвечать трем показателям, которые определены, на территории этих областей не будут отменяться определенные ограничительные меры. Если заболеваемость будет держаться на высоком уровне определенный период времени, возможно, будут введены более жесткие карантинные меры", – пояснила эпидемиолог.

Эпидемиолог пояснила, как и где могут ужесточить карантин

Вместе с тем она заверила, что не следует рассчитывать на исчезновение коронавируса в ближайшие месяцы.

"Возможно, летом возбудитель будет менее активным, но он может вернуться осенью, зимой. Нужно научиться жить в такой ситуации", – подчеркнула врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 5 до 8 июня выросло количество регионов, в которых из-за плохих показателей по заболеваемости COVID-19 нельзя смягчать карантин. Это семь областей и город Киев.