Эпидемиолог назвала две проблемы с тестированием на COVID-19 в Украине

Круг контактных лиц, которых тестируют на коронавирус, необходимо существенно расширить, а сроки обследования – существенно сократить.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "На мой взгляд, мы недостаточно тестируем контактных людей. Только тех, которые непосредственно контактировали с больными", – заявила она.

Как пояснила врач, в эпидемиологии различают контакты первого, второго, третьего уровней. В этом контексте она привела пример.

"Например, люди еще 2 месяца назад приехали из страны, где очень активно распространялся вирус, они пошли на самоизоляцию, то есть в свои семьи. Конечно, контакт с членами семьи был очень тесный. А дальше пошел контакт семьи с соседями, с сотрудниками и дальше пошли вторичные и так далее контакты".

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В настоящее время в Украине тестируют только контакты первого уровня, оставляя без внимания остальные цепочки заражения, подчеркнула медик.

Она также обратила внимание на то, что тестирование контактных лиц спустя 14 дней после контакта с больным – слишком большой срок. "Эти 14 дней человек гуляет, он не знает, что инфицирован, что он носитель вируса, поэтому такие контакты дают цепочки, о которых я говорила. Я считаю, что тестировать нужно как можно раньше", – сказала Мухарская.

По ее словам, в зависимости от способа тестирования – на наличие вируса или антител – его можно проводить в период от нескольких дней до недели после момента контакта.

Как писал OBOZREVATEL, японские учены разработали новый быстрый тест на COVID-19, который позволяет выявлять вирус примерно за 30 минут без сложного оборудования и врачей-профессионалов.