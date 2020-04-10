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10 апреля • обновлено в 14:09
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Эпидемиолог назвал самое эффективное средство против коронавируса

9.4т
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Американский эпидемиолог Брэндон Браун из медицинской школы Калифорнийского университета назвал маску самым эффективным средством защиты от коронавируса и опроверг пользу перчаток.

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Свою оценку он дал в рамках конференции для портала Medical Xpress.

По словам специалиста, именно медицинская маска может защитить лицо от случайных касаний. Вместо нее можно использовать шарфы и банданы.

Эпидемиолог назвал самое эффективное средство против коронавируса

Эпидемиолог назвал самое эффективное средство против коронавируса

liga.net

Врач заверил, что перчатки от вируса не защитят, так же как и от желания потрогать лицо.

Самым надежным же средством защиты Браун назвал ограничение в посещении мест скопления людей плюс карантин и соблюдение максимальной социальной дистанции. Из дома врач советует выходить только в случае крайней необходимости.

При возвращении из аптеки, магазина или просто с улицы Браун порекомендовал тщательно вымыть руки, затем переодеться, постирать одежду и обработать руки антисептиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка дал два совета, которые уберегут от заражения коронавирусом на 99% – держать руки в чистоте и не прикасаться к лицу.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
руки надо салом смазать
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