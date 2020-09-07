Эпидемиолог назвал четыре правила защиты от COVID-19

В ситуации пандемии коронавируса каждый человек должен научиться оценивать риск заражения.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин. Он озвучил четыре основных правила.

Первое состоит в том, чтобы оценивать риск в каждой конкретной ситуации, прежде всего, входя в закрытые помещения. Второе правило – правильно соблюдать социальную дистанцию.

Третье – научиться качественно мыть руки с мылом. В этом контексте медик заметил, что мытье рук на протяжении нескольких. секунд – "это ни о чем". При отсутствии возможности помыть руки, их следует обработать антисептиком, содержащим не менее 60% спирта.

Четвертое правило – как можно чаще проветривать помещение.

К этим правилам Александрин добавил совет: "заболел – сиди дома", а также пользоваться маской в помещениях, где находится много людей. В этом контексте врач подчеркнул, что маску также необходимо носить правильно – "не под нос и не на подбородок".

"Но резиновые перчатки не имеют никакого отношения к профилактике COVID-19", – заметил он.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что соблюдение санитарных рекомендаций для школ не убережет от заражения детей коронавирусом, но уменьшит его риск.