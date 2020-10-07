Эпидемиолог: коронавирусом будут заражаться по 12 тысяч украинцев в сутки, врачи уже на исходе

Украину ждет всплеск заболеваемости коронавирусом. В ноябре могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения в сутки. Проблема с госпитализацией больных, существующая уже сегодня, значительно усугубится.

Медицинский персонал на исходе. Не исключено введение жесткого карантина в стране. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

– В отчетах Минздрава мы видим рекорд за рекордом по заражению коронавирусом. Как вы думаете, насколько это реальные цифры? Ведь сам министр здравоохранения говорит, что мы увеличиваем количество тестов, соответственно, видим более объективную картину.

– Мы должны понимать, что, сколько бы ты ни тестировал, всегда можно предполагать, что количество заболевших на сегодняшний день намного больше. Единственное, я понимаю, что количество тестирований начало увеличиваться, в том числе, и потому что увеличилась потребность и, соответственно, обращаемость.

Мы также должны понимать, что того количества тестирований на сегодняшний день мало. У нас выявили новый антирекорд, 4600 случаев, а теперь нужно проработать каждого контактного. Контактного нужно или отправить домой на самоизоляцию на 2 недели, или сделать ему тест.

Мы тестируем не для того, чтобы просто выявлять или говорить о каких-то количественных показателях. Мы тестируем, чтобы отрабатывать контактных и минимизировать дальнейшее распространение COVID-19 среди населения.

"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19"

– И все же, если мы отталкиваемся от официальных данных, можем ли мы говорить, что это начало второй волны или, возможно, очередного этапа большого увеличения количества больных коронавирусом в Украине?

– У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел.

Если у нас будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных.

Единственное, важно, насколько эффективно будет справляться государственная система здравоохранения с количеством тяжелых случаев. Потому что мы уже видим огромные проблемы по поводу госпитализации пациентов. У нас опять есть случаи, когда лечебные учреждения ожидают по несколько дней результатов тестирования.

Если мы говорим не о городах областного значения, а о районных населенных пунктах, то там уже есть огромная проблема.

– Как сделать так, чтобы эти прогнозы ВОЗ не оправдались? Чтобы мы не фиксировали 9,10-12 тысяч за сутки?

– Я не такой оптимист, как ВОЗ. Думаю, ситуация у нас будет хуже.

Потому что, помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом.

– Более пессимистические прогнозы – это какие? ВОЗ говорит, приблизительно 9 тысяч. Сколько говорите вы?

– Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно.

– Сейчас это можно как-то остановить?

– Нет, мы этого уже не остановим. Потому что, к сожалению, за 8 месяцев, когда государство могло внедрить программы по инфекционной безопасности, прежде всего, в социальных объектах – в детских садиках, школах, лечебных учреждениях – мы этого не увидели.

Они не подготовились, они не выделили достаточного финансирования и не создали никакого реального инструмента для того, чтобы его могли внедрить.

Меня сегодня поразила еще одна новость. С одной стороны, хорошо, что у нас в продаже в рознице появилась вакцина против гриппа, но, с другой стороны, я обалдел, что стоимость одной дозы вакцины более 2100 гривен. Цена в Украине по сравнению с прошлым годом поднялась в 10 раз! Я считаю, что это очередной провал государственной системы.

У человечества реально есть возможность сохранить свое здоровье и предотвратить инфицирование гриппом. Это было основной задачей государства, чтобы минимизировать эти риски, – дать населению вакцину против гриппа по адекватной цене. Но в 10 раз поднимать стоимость? Извините, это уже ни в какие рамки не лезет.

Поэтому, к сожалению, нас не ждет ничего хорошего. Нужно придерживаться основных рекомендаций – соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все-таки меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей.

"У нас врачи вместе с медсестрами и санитарочками уже на исходе".

– Мы понимаем, что этот показатель – количество инфицированных за сутки – надо детально рассматривать. Какого возраста эти люди, они из зоны риска или нет? Готова ли наша медицинская система к тому, что вы прогнозируете на октябрь и ноябрь? Или она будет трещать по швам?

– Тут нужно определиться, что мы называем нашей медицинской системой. У нас врачи вместе с медсестрами и санитарочками уже на исходе. Они тоже не железные, у них не вечные "батарейки".

Мы ездим по регионам и видим, что медицинский персонал уже устал. Устал верить обещаниям государства о доплатах медицинским сотрудникам, устал ждать, когда медикам создадут, в том числе, безопасные условия труда, устал ждать, когда медикам закупят качественные, а не "фуфломицинные" средства индивидуальной защиты.

– Если через два месяца вдвое увеличится количество инфицированных, как врачи поведут себя, как будут реагировать?

– К сожалению, у нас настолько терпеливое медицинское сообщество, что они и дальше будут стараться максимально делать все, что от них зависит. Но они не терминаторы.

Поэтому я думаю, что государство из-за своей неспособности, из-за того, что оно ничего не делает, будет вводить жесткий карантин.