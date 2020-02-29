Эпидемии коронавируса не будет: известный астролог обнадежил свежим прогнозом

Пока журналисты и эксперты во всем мире нагнетают настоящую истерию вокруг проблемы распространения коронавируса COVID-2019, известный астролог и ректор Академии Астрологии Михаил Левин придерживается совершенно противоположного мнения. Он считает преувеличенными те страхи вокруг коронавируса, которые преобладают в информационном пространстве.

Именно этой проблеме авторитетный астролог посвятил последний пост на своем Ютюб-канале.

"Как много народа умрет в Европе от эпидемии коронавируса? Треть? Четверть? Для того, чтобы анализировать такие вопросы, астрологу надо иметь астрологическую карту страны, о которой идет речь. У меня есть карта Америки, России, Европы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Михаил Левин

Большие эпидемии связаны с движением Нептуна, в первую очередь. Это очень четко видно, например, на европейской истории. Все крупнейшие эпидемии были связаны со статическим Нептуном.

Эпидемия чумы в Ирландии в 1172 году. Черная чума, которая выкосила, по одним данным, где-то треть населения Европы, по другим – две трети в 1346-1382 гг. Страшная была эпидемия, запомнилась надолго. Второй пик этой эпидемии – 1545-1683 гг. Третий пик чумы – 1710-1830 гг. Страшная эпидемия испанки 1918 г., когда вымерло за год, по одним данным, 50 миллионов, по другим – 100 миллионов. Это было сразу после первой мировой войны. Чума убила в два с половиной раза больше людей, чем убила война. Эпидемия была страшная, многие люди умирали на следующий день после заражения. В России в это время была эпидемия тифа (1917), а в Америке – эпидемия полиомиелита (1921 г.)

Большие эпидемии связаны с движением Нептуна Мир космоса

Все перечисленные мной пики самой глобальной эпидемии в Европе точно пришлись на статический Нептун в прогрессивной карте.

Поскольку у нас есть карты, поскольку мы знаем, с чем связаны эпидемии, можно делать анализ. Что могу сказать? Конечно, какое-то количество людей заболеет коронавирусом. Но эпидемии не будет ни в Европе, ни в России, ни в Америке. Никаких эпидемий в ближайшее время не будет. Да, Европу ждет большая эпидемия, но это будет нескоро. А сейчас можно посмотреть на происходящее поспокойнее. Эпидемия коронавируса нам не грозит".

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус замедлил распространение в Китае. За день 27 февраля было зафиксировано всего 327 случаев заражения.

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