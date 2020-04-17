Эпидемии будут прогрессировать: озвучен тревожный прогноз для мира после коронавируса

Новый китайский коронавирус не станет последней напастью подобного масштаба, с которой столкнется человечество – теперь эпидемии в мире будут повторяться все чаще.

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А главная опасность заключается в том, что этот процесс будет постоянно прогрессировать. Об этом в интервью "Фактам" заяви заместитель директора института социологии Национальной академии наук, доктор философских наук Евгений Головаха.

"Специалисты связывают это с проникновением человека в девственную природу. Попадая в ареалы животных, которые раньше от нас держались далеко, мы начинаем общаться с теми видами, с которыми раньше контактов практически не имели. Это и в дальнейшем приведет к тому, что вирусы от них будут передаваться постоянно", – сказал он.

При этом специалист отметил, что нынешний вирус COVID-19 – это, скорее всего, именно результат добавления в традиционную китайскую кухню мяса экзотических животных.

"Есть даже такое определение – зооноз (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных). Мы все чаще вступаем в контакты с патологическими агентами животного происхождения", – подчеркнул социолог.

Головаха считает, что коронавирус не самый страшный из вирусов, в мировой истории были гораздо более масштабные эпидемии чумы, оспы и т. д.

"Но далее может появиться что-то вроде вируса лихорадки Эбола, вообще убивающего половину заболевших. А еще гораздо более страшные вирусы, которые станут частью нашего существования благодаря процессу зооноза", – предупредил он.

По его мнению, смотря на урок, который дала миру пандемия коронавируса, люди должны научится воспринимать вирусы как неотъемлемую часть своего существования. А правительства должны пересматривать приоритеты, выделяя больше средств на развитие медицины и науки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эпидемиолог Лариса Мухарская считает, что постепенный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине из-за введенного карантина пока свидетельствует о том, что нам удается избежать коллапса медицинской системы.

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