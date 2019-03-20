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"Ему придется ответить": Аваков выступил с громким заявлением о Зеленском

3.2тЧитать материал на украинском

Кандидат на пост главы государства и шоумен Владимир Зеленский принял вызов, представ перед всей Украиной в образе президента Голобородько в сериале "Слуга народа".

Такое мнение в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналист задал вопрос, знаком ли Аваков с "лидером президентского рейтинга Владимиром Зеленским". "Как вы думаете, чем обусловлен его высокий рейтинг, который, по некоторым оценкам, составляет сегодня около 30%?" – поинтересовался Гордон.

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Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

dpchas.com.ua

"Я думаю, что это такая тоска по новым политическим лидерам. Это такой визуальный образ, который он выстроил в своих кинофильмах, когда представил такого идеалистичного персонажа, как президент Голобородько. Это одновременно, позволю себе так сказать, пощечина нынешнему политикуму. Иногда заслуженно, иногда нет", – сказал министр.

"И теперь Владимиру, если ему суждено быть президентом, ему придется ответить на этот вызов. Это тоже очень сложная работа", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков высмеял "возвращение" в Украину бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, заявив, что его никто в страну не пустит.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАрсен АваковДмитрий Гордон
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Артист и играемый им образ это совершенно разные вещи. Часто просто не совместимые. А дурачки думают что голосуют за киношного Голобородька а выберут хрипатого клоуна. Который в предложении из десяти слов дважды теряет мысль. Ему бы Голохвастого сыграть, не пришлось бы даже в образ входить.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ivanenko Petr, Фактически, выберут коломойского. С очень плохими последствиями для страны.
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