"Ему придется ответить": Аваков выступил с громким заявлением о Зеленском

Кандидат на пост главы государства и шоумен Владимир Зеленский принял вызов, представ перед всей Украиной в образе президента Голобородько в сериале "Слуга народа".

Такое мнение в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналист задал вопрос, знаком ли Аваков с "лидером президентского рейтинга Владимиром Зеленским". "Как вы думаете, чем обусловлен его высокий рейтинг, который, по некоторым оценкам, составляет сегодня около 30%?" – поинтересовался Гордон.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" dpchas.com.ua

"Я думаю, что это такая тоска по новым политическим лидерам. Это такой визуальный образ, который он выстроил в своих кинофильмах, когда представил такого идеалистичного персонажа, как президент Голобородько. Это одновременно, позволю себе так сказать, пощечина нынешнему политикуму. Иногда заслуженно, иногда нет", – сказал министр.

"И теперь Владимиру, если ему суждено быть президентом, ему придется ответить на этот вызов. Это тоже очень сложная работа", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков высмеял "возвращение" в Украину бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, заявив, что его никто в страну не пустит.

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