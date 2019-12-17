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17 декабря • обновлено в 20:27
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"Ему до одного места!" Отец Зеленского сделал громкое заявление о президентстве

5.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский пошел в политику для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, и не держится за должность – готов покинуть ее в любой момент.

Такое заявление сделал отец президента Александр Зеленский в интервью "Стране", призвав воздержаться от критики сына, поскольку "еще и года не прошло, как Вова у власти".

"Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он в любой момент бросит эту фигню", – заявил Зеленский-старший.

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По его словам, президент "мог уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы сделать нашу страну лучше".

Зеленский-старший сделал громкое заявление про сына

Зеленский-старший сделал громкое заявление про сына

Как писал OBOZREVATEL, в скандальном интервью отец Зеленского заявил, что в президенте могут быть разочарованы только "тупые". Он назвал сына честным человеком, который хочет сделать жизнь украинцев лучше.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
так пусть бросает и идет на сцену там куражится , а ты старык рот закрой , и не трогай украинский народ еврей
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Воно й видно що Україна цьому поцу до одного місця.Так його папаша-професор виховав.
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Вася Пингвин
Вася Пингвин
Лучше бы сынок продолжал х....м по роялю стучать. Там и него лучше получалось.
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