Емец пытается продавить в "Медзакупки" "доверенное лицо": на предприятии отреагировали

Министр здравоохранения Илья Емец намерен устроить в государственное предприятие "Медицинские закупки" свое "доверенное лицо".

Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов, опубликовав обращение к министру.

"Я хочу рассказать Вам о нашем ГП. В первый и последний раз когда мы встретились, наш разговор был, к сожалению, в основном о другом. О моей нелояльности и Вашем желании завести "доверенное лицо" на ГП", – начал Жумадилов.

Генеральный директор Государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов Facebook Жумадилова

Он сообщил, что в прошлом году "государство и местные заказчики потратили более 20 млрд. грн. На закупки товаров медицинского назначения. В этом году эта цифра может превысить 30 млрд".

"38 направлений, 1500 позиций закупочной номенклатуры, сотни тысяч жизней", – подчеркнул Жумадилов.

Он отметил, что благодаря соблюдению высоких профессиональных стандартов и антикоррупционных принципов, ГП имеет доверие и поддержку пациентов, международных организаций и народных депутатов. При этом, значительную помощь деятельности ГП, в частности в проведении пилотных закупок, оказывали предшественники министра Емца.

"Вы же пока только вредите, рискуя дискредитировать. Или себя, или ГП. Ваше ультимативное требование трудоустроить свое "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно", – возмутился Жумадилов, аргументировав свои слова.

Контрпродуктивно, ведь:

назначения человека в обход нашей стандартной процедуры рекрутинга – это пренебрежение ко всем тем, кто прошел все этапы конкурентного отбора честно, без помощи "сверху";

трудоустройство заместителем генерального директора (а реально "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу – это пренебрежение к налогоплательщикам;

компрометация ГП – это высокий риск потерять уже наработанную возможность прямых контрактов с производителями, которые придерживаются жестких антикоррупционных требований.

Незаконная, ведь:

ГП в своей деятельности руководствуется исключительно законодательством Украины и уставом;

назначения заместителей генерального директора является компетенцией генерального директора;

требования назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокирование работы ГП и соответственно запуска закупок является ничем иным, как злоупотреблением властными полномочиями.

При этом руководитель ГП отметил, что обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР, поскольку "закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому что должна быть "политическая воля руководства".

"По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", – сказали вы мне во дворе Минздрава в минувшую пятницу", – поделился Жумадилов деталями разговора с Емцем.

"Хорошо. Пусть будет. В любом случае это "по-другому" должно включать: утверждение паспортов бюджетных программ по закупкам; утверждение плана использования средств по закупкам ГП; доведение до ГП ориентировочных цен по направлениям, которые были доведены до ГП раньше", – подытожил руководитель "Медзакупок".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. По словам министра, его надо было объявить еще в начале марта.

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