В Украине запустили сервис "еМалятко": какие услуги получат родители

Министерство цифровой трансформации Украины запустило проект "еМалятко". Первым он заработал в Харьковском городском перинатальном центре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что в результате нововведения родители новорожденного ребенка, которые впервые воспользовались сервисом, смогли получить ряд необходимых услуг всего по одному заявлению.

"При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал премьер-министр.

По его словам, вместо "бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление". С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія".

"Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", – отметил премьер.

Иллюстрация pexels.com

В частности, родители смогут воспользоваться такими услугами:

Государственная регистрация рождения ребенка;

Регистрации места проживания родившегося ребенка;

Назначение пособия при рождении ребенка;

Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;

Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

Назначение пособия многодетным семьям.

К концу января-2020 услуга должна заработать еще в таких городах Украины:

Киеве; Днепре; Одессе; Запорожье; Ривне; Кривом Роге; Львове; Луцке; Виннице; Мариуполе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года, заявив, что готов убрать все возникающие барьеры.

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