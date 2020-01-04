Главная Новости
4 января • обновлено в 18:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине запустили сервис "еМалятко": какие услуги получат родители

1.1т
Читать материал на украинском

Министерство цифровой трансформации Украины запустило проект "еМалятко". Первым он заработал в Харьковском городском перинатальном центре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что в результате нововведения родители новорожденного ребенка, которые впервые воспользовались сервисом, смогли получить ряд необходимых услуг всего по одному заявлению.

"При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал премьер-министр.

Новости
Задержка с выплатами на ребенка: в Кабмине приняли решение

По его словам, вместо "бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление". С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія".

"Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", – отметил премьер.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

В частности, родители смогут воспользоваться такими услугами:

  • Государственная регистрация рождения ребенка;

  • Регистрации места проживания родившегося ребенка;

  • Назначение пособия при рождении ребенка;

  • Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;

  • Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

  • Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

  • Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

  • Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

  • Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

  • Назначение пособия многодетным семьям.

К концу января-2020 услуга должна заработать еще в таких городах Украины:

  1. Киеве;

  2. Днепре;

  3. Одессе;

  4. Запорожье;

  5. Ривне;

  6. Кривом Роге;

  7. Львове;

  8. Луцке;

  9. Виннице;

  10. Мариуполе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года, заявив, что готов убрать все возникающие барьеры.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Харьков
Тег
дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Чего не ЗЕмолятко?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги