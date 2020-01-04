В Украине запустили сервис "еМалятко": какие услуги получат родители

Министерство цифровой трансформации Украины запустило проект "еМалятко". Первым он заработал в Харьковском городском перинатальном центре.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что в результате нововведения родители новорожденного ребенка, которые впервые воспользовались сервисом, смогли получить ряд необходимых услуг всего по одному заявлению.
"При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал премьер-министр.
По его словам, вместо "бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление". С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія".
"Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", – отметил премьер.
Иллюстрация
pexels.com
В частности, родители смогут воспользоваться такими услугами:
Государственная регистрация рождения ребенка;
Регистрации места проживания родившегося ребенка;
Назначение пособия при рождении ребенка;
Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
Назначение пособия многодетным семьям.
К концу января-2020 услуга должна заработать еще в таких городах Украины:
Киеве;
Днепре;
Одессе;
Запорожье;
Ривне;
Кривом Роге;
Львове;
Луцке;
Виннице;
Мариуполе.
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года, заявив, что готов убрать все возникающие барьеры.
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