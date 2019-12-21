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21 декабря • обновлено в 21:28
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Ели пиццу и салаты: в ресторане на Львовщине отравились 14 человек

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В городе Борислав (Львовская область) 14 человек отравились в местном ресторане.

Как сообщил Департамент здравоохранения Львовской областной госадминистрации, пациенты были госпитализированы в течение 11-12 декабря с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту и боли в животе.

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.

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У большинства пациентов выявлена Salmonella enteritidis (сальмонелла энтерика). По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Иллюстрация

Иллюстрация

fakty.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Львове во время празднования свадьбы в ресторане семь человек отравились и попали в инфекционную больницу.

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Место
Украина Львов
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Массовые отравления все на Западной Украине. Там что, такие неряхи и грязнули живут? В Одессе недавно были, но на востоке Украины очень редко. Санстанцию декоммунизировали, как наследие коммуняк, а люди теперь массово травятся.
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