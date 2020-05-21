Ели на улице, жена на 9 месяце беременности: супруги из Украины застряли в Индии из-за карантина

Супружеская пара из Украины из-за карантина не смогла вернутся на родину из Индии, где зафиксировано почти 86 тысяч больных COVID-19. Ситуация осложнена тем, что женщина на девятом месяце беременности и ей рожать со дня на день

У них были билеты на самолет в Украину из отпуска еще в марте, но рейс отменили, а деньги уже давно кончились, говорится в сюжете ТСН.

На эвакуационный рейс в мае супруги не попали уже из-за срока родов. Мария должна родить со дня на день. По словам пары, когда из-за карантина закрылись магазины, они питались тем, что находили на улице. Собственные же деньги кончились уже давно. Через соцсети обратились к неравнодушным, чтобы собрать хоть немного средств.

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"Бесплатно роды принимаются, единственное, что за лекарства нужно будет платить. Еще есть вариант дома, но мы не рискуем. Здесь у них очень практикуют кесарево сечение. Мы из-за этого переживаем и, то есть, даже не обязательно по показаниям", – говорит Мария.

Сейчас супругам уже помогают дипломаты и волонтеры: деньгами, едой и вещами. Они переехали в лучшее жилье, однако, сколько придется пробыть в Индии – не знают: "Может месяц или два, а может больше. Пока не будут сделаны документы на ребенка, мы вернуться не сможем".

В посольстве Украины в Индии уверили, что семью уже обеспечили всем необходимым.

"Финансовую спонсорскую помощь им перечислили деньги, они довольны, благодарны. В последнее время они перестали жаловаться на посольство, но продолжают жаловаться на правительство, потому что нет эвакуационных рейсов на бесплатной основе", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере 35 граждан Украины, которые путешествовали по Италии на круизных лайнерах, застряли в этой стране из-за карантина в связи с коронавирусом.

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