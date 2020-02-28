Первая леди Елена Зеленская встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, выбрав для мероприятия стильный образ.

Беседа состоялась во время визита в "Мистецький Арсенал" в Киеве, сообщила пресс-служба ОП. Фотографиями из музея супруга украинского главы поделилась в своих социальных сетях.

Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен president.gov.ua

Елена Зеленская и Анка Фельдгузен обсудили возможные варианты сотрудничества Украины и Германии в направлении развития инклюзивной и безбарьерной среды, предусмотренной международным "Партнерством Биарриц". О намерении присоединиться к "Партнерству", начатому странами G7 для утверждения гендерного равенства, Украина объявила еще в декабре прошлого года.

Посол приветствовала это решение Украины, отметив, что Берлин готов поддержать страну. Кроме того, она отметила проекты по противодействию домашнему и гендерно обусловленном насилию, которые уже реализованы в Украине.

Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен president.gov.ua

Одно из замечаний со стороны немецкой коллеги касалось ратификации Украиной Стамбульской конвенции – международного соглашения Совета Европы касательно противодействия насилия против женщин и домашнего насилия. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала ее.

Первая леди и посол договорились в ближайшей перспективе определить форматы сотрудничества, которые были бы максимально эффективными во внедрении принципов универсальной и комфортной среды.

Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен president.gov.ua

"Еще одно невероятное впечатление от вчерашнего дня – это исключительный украинский язык госпожи Анки. Просто эстетическое наслаждение", – поделилась впечатлениями Зеленская на своей странице в Facebook.

Добавим, супруга Владимира Зеленского вышла в свет в сером брючном костюме, подобрав под него сиреневую рубашку и собрав волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Владимир Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький Арсенал".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!