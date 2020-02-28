Первая леди Елена Зеленская встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, выбрав для мероприятия стильный образ.
Беседа состоялась во время визита в "Мистецький Арсенал" в Киеве, сообщила пресс-служба ОП. Фотографиями из музея супруга украинского главы поделилась в своих социальных сетях.
Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен
president.gov.ua
Елена Зеленская и Анка Фельдгузен обсудили возможные варианты сотрудничества Украины и Германии в направлении развития инклюзивной и безбарьерной среды, предусмотренной международным "Партнерством Биарриц". О намерении присоединиться к "Партнерству", начатому странами G7 для утверждения гендерного равенства, Украина объявила еще в декабре прошлого года.
Посол приветствовала это решение Украины, отметив, что Берлин готов поддержать страну. Кроме того, она отметила проекты по противодействию домашнему и гендерно обусловленном насилию, которые уже реализованы в Украине.
Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен
president.gov.ua
Одно из замечаний со стороны немецкой коллеги касалось ратификации Украиной Стамбульской конвенции – международного соглашения Совета Европы касательно противодействия насилия против женщин и домашнего насилия. Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала ее.
Первая леди и посол договорились в ближайшей перспективе определить форматы сотрудничества, которые были бы максимально эффективными во внедрении принципов универсальной и комфортной среды.
Елена Зеленская на встрече с Анкой Фельдгузен
president.gov.ua
"Еще одно невероятное впечатление от вчерашнего дня – это исключительный украинский язык госпожи Анки. Просто эстетическое наслаждение", – поделилась впечатлениями Зеленская на своей странице в Facebook.
Добавим, супруга Владимира Зеленского вышла в свет в сером брючном костюме, подобрав под него сиреневую рубашку и собрав волосы.
Допис майже на правах реклами 😉 ⠀ Сьогодні в "Мистецькому" стартував "NEOсвітній Арсенал". Організатори обіцяли створити "бунт проти нудної освіти". І їм це вдалося! ⠀ Не просто статичні експозиції, а справжнісінький квест, що поєднує культуру та науку, мистецтво й технології! Фестиваль триватиме до 1 березня та чекає на дітей, батьків, вчителів – усіх, хто хоче "прокачати" свій мозок у прямому значенні слова. Адже фокус-темою цьогорічної події є саме "Супермозок". І навіть простір "Мистецького Арсеналу" на час фестивалю поділений на тематичні "частки": потиличну, скроневу, тім’яну та лобову. ⠀ Заблукати в лабіринті пам’яті, власноруч створити та запрограмувати робота, наобійматися з "обіймальною" машиною, відчути себе у відкритому космосі, пройти історичний квест та дізнатися, якими були українці 500 років тому, – все це і ще багато-багато цікавого можливо на "NEOсвітньому Арсеналі". ⠀ Особлива локація – сенсорний лабіринт від єдиного в Україні Музею в темряві "Третя після півночі". Тут працюють незрячі гіди. Проект покликаний змінити наше уявлення про те, як ми сприймаємо світ. Для мене ж це чергове нагадування про важливість інклюзії та безбар’єрності простору навколо нас. ⠀ "NEOсвітній Арсенал" вкотре доводить, що у шкільній освіті процеси навчання, заохочення до наукових досліджень та відкриттів можуть і мають бути захопливими – такими, які загравали б з дитячою цікавістю, заполонили й не відпускали. Тож, цитуючи девіз фестивалю, – хай буде з нами всіма сила нейронних зв’язків! 🙂
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Владимир Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький Арсенал".
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