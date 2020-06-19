Трагически скончалась главный продюсер ТСН Несмиян

В пятницу, 19 июня, вследствие тяжелой болезни умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян.

С недугом она боролась несколько последних месяцев, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей".

"Для всей команды "1+1 медиа" это огромная потеря, которую невозможно описать словами. Выражаем глубокие соболезнования семье Елены и всем близким", – сказано в сообщении.

Умерла Елена Несмиян ТСН

Елена Несмиян. Фото: Facebook Юрия Бутусова

Коллеги назвали Несмиян "настоящей "мамой ТСН", которой не нужна была публичность и заслуженная слава".

"Важность наставлений Елены своей команде трудно переоценить", – отметили журналисты.

Женщина проработала в СМИ 23 года. "Благодаря ей в ТСН собралась фантастическая команда талантливых профессионалов, влюбленных в свое дело", – рассказали коллеги украинки.

Отмечается, что за время работы Несмиян было создано много благотворительных инициатив (в частности "ТСН. Помощь"), которые спасли жизнь огромному количеству людей.

Главный продюсер ТСН Facebook Елены Несмиян

Дату, место и время прощания с Еленой огласят дополнительно.

Главный продюсер ТСН Facebook Елены Несмиян

Главный продюсер ТСН Facebook Елены Несмиян

Интервью Елены Несмиян к 20-летию ТСН:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.