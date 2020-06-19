Трагически скончалась главный продюсер ТСН Несмиян
В пятницу, 19 июня, вследствие тяжелой болезни умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян.
С недугом она боролась несколько последних месяцев, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей".
"Для всей команды "1+1 медиа" это огромная потеря, которую невозможно описать словами. Выражаем глубокие соболезнования семье Елены и всем близким", – сказано в сообщении.
Коллеги назвали Несмиян "настоящей "мамой ТСН", которой не нужна была публичность и заслуженная слава".
"Важность наставлений Елены своей команде трудно переоценить", – отметили журналисты.
Женщина проработала в СМИ 23 года. "Благодаря ей в ТСН собралась фантастическая команда талантливых профессионалов, влюбленных в свое дело", – рассказали коллеги украинки.
Отмечается, что за время работы Несмиян было создано много благотворительных инициатив (в частности "ТСН. Помощь"), которые спасли жизнь огромному количеству людей.
Дату, место и время прощания с Еленой огласят дополнительно.
Интервью Елены Несмиян к 20-летию ТСН:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.