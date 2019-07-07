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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Зеленский уже все потерял

2.6т

Ну, допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики.

Зеленский уже все потерял

Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Возможно Квартал как-то продолжит собирать залы, если отойдет в сторону от него, а Лена тихонечко продолжит писать сценарии, не выходя на публику. Но вот Вова уже все потерял.

Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере.

Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было?

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Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века".

Когда все это закончится, я обязательно куплю хорошее шампанское, и задам себе вопрос: что? это? было, черт возьми?

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Собко Олег
Собко Олег
гірка, але правда
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