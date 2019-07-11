Украина. Как НЕ надо было.

В нашей стране эстонский эксперимент к ужасу нашему стал явью. Смотрите на нас, соседи. Смотри еще раз, Эстония. В принципе, любая страна мира, которая до этого не дошла, смотри - как НЕ надо было.

Мы теперь видим "совещания" по тв, где весь зал, где взрослые, неглупые люди - встают перед маленьким глупым "экспериментом". Они его слушают, его слушаются, ему подчиняются, они на полном серьезе выслушивают от него указания и пафосные замечания (не сделавшего ничего большего, как политик, как менеджер, как государственник!!!) - а у меня с одной стороны крутятся в голове кадры из российских залов (где хлопают по указке, улыбаются, потому что так надо). И какие-то обрывки то ли сказок, то ли мультиков. Где-то это уже было. Толпа вполне неглупых людей склоняет голову перед собственно ничтожным человечком...

Дорогой наш народ! Вот ЭТО - уже не смешно. Это уже было - Янукович, не имея ни опыта, ни знаний, устраивал показуху. "Кто это сказал? Подойдешь ко мне отдельно..."

Это что?

Что за комплексы мы наблюдаем??

Если завхоз не поумнел, то он всю страну воспринимает, как автобазу. И общается с ней соответствующим образом, как привык и как умеет.

Если комик не знает что сказать по делу, по фактам, по цифрам - то он по привычке ведет себя, как привык вести на сцене. Отшучиваться, а когда неуместно - то хамить. Но зрители же не только те теперь - что на концерт пришли? Теперь зрители разные, которые хотят увидеть результат - а наблюдают очередную сцену.

Будет очередной артист - он нам петь по привычке будет. Но стране же НЕ ЭТО нужно!!

Совсем НЕ ЭТО.

- Ну что, как ты думаешь, сможет ли Володя справиться со старой властью, которая так держится за свои кресла? - слышу я от случайной попутчицы. Ей так спокойно, она проголосовала за Зе и снова "вне политики, я в ней не разбираюсь", она не трудится узнать - какая "старая" власть пришла вместе с Володей в эти кресла. Там через один - то бизнес в Крыму, то связи с Россией, то регионал, то зять регионала. То переобувшиеся на лету - побывавшие во всех партиях, которые возможны. Нет партии, нет команды, нет стратегии.

"Мы каждое утро просыпаемся и не знаем, что сегодня будем делать..."

Мы сместили акценты. Мы вместо Путина и войны каждый день получаем порцию очередного абсурда, и самое страшное - что к этому можно привыкнуть. Если "все будет нормально" (для него), то мы все пять лет таких новостей будем привыкать к смеси популизма, хамства, глупости. И однажды не отличим гордость от унижения, достоинство от внутренней человеческой гнили. Забудутся высокие стандарты, сотрутся различия между умным и глупым. Умный деградирует до уровня новых лиц, а новые лица не поумнеют...

Смотрите, как НЕ надо было...

Новости Зеленский уже все потерял

Если слон начнет, покорно склонив голову, слушать моську - это треш. В принципе, наши еще не увидели дна в этой истории. Но окружающие нас страны, они же все должны понять? Если, конечно, быстрее учатся на своих ошибках, чем мы, украинцы. Мы показали им пример того, что из толпы фанатов можно создать поддержку кандидата. Это сработало, да. Но впереди еще один урок: что бывает потом.

А вот что бывает потом - смотрите нас онлайн. Будет поучительно.

Надеюсь, Эстония перекрестится - чего она избежала.

P.S. Честное слово, мне уже хочется снова писать о достижениях. Но с приходом новой эпохи у нас иной повестки дня, чем ЭТО - пока не просматривается.

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