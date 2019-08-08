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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Зеленский начинает понимать, во что ввязался

1.2т

Наблюдая за лицом нашего нового президента во время брифинга - по теме четырех погибших воинов ВСУ, складывается впечатление, что он начинает понимать, во что ввязался. И что шутить как раньше у него возможно никогда уже не получится.

Во внутренней политике ты король. Ты можешь показать всем кузькину мать и получить чего душа пожелает. Но есть еще и внешняя. И там игроки сильные, которые видят новичка и пользуются его слабостью.

Правильно назвали его дилетантом. И нельзя было звонить Путину. И Порошенко ему не звонил, а давил с помощью союзников - потому что позвонить Путину можно. Но если у тебя есть чем бить. А в данном случае нам бить нечем. И вот такие ходы обнажают твои тылы - ты либо готов к борьбе, либо нет. И тогда вовремя поклади трубку.

Давайте на бытовом уровне приведем пример. Сосед молча переставил забор в сторону твоего дома, и ты однажды придя с работы просто по факту уперся в стену. Можно пойти к соседу и поорать, подраться, попросить. При этом сосед наглый, бывший мент и чувствует твою слабость.

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Второй вариант - к соседу пойдешь не ты. А мент с твоим заявлением на возбуждение уголовного дела. Или твой адвокат. Или твои друзья, статусом повыше, чем твой сосед. И при этом ты разузнал, что у соседа нелегально построен дом, и газ он провел с массой нарушений. Ты можешь написать на него бумажку в контролирующие органы, и все в таком роде. Это - козыри, твои.

В общем, ход мыслей понятен. А вот Путин саркастически ухмыльнулся (когда ботокс - эмоции на лице не так заметны, но они есть) еще на этапе наивных заявлений Зеленского о том, что можно где-то на границе с Путиным позавтракать. И где-то там же договориться. Истина в том, что нашего слабого игрока изначально всерьез не восприняли, и поэтому был забит гол в наши ворота - дескать, это же ваши украинские военные стреляют по мирным жителям Донбасса? Вот и получили сдачи.

Сдачи - это мина в окоп. Сразу четверых. Во время "перемирия".

У Зеленского есть шанс понять всю глубину ответственности президента воюющей страны. И где-то ощутить себя на месте Порошенко. А еще я очень ему, Зеленскому, даже искренне желаю это поскорее понять, пропустить через себя и спуститься с небес на землю.

Мир не вертится вокруг активов Коломойского. Если бы полномочия президента ограничивались только полетами по странам, чаепитиями и звонками Баканову по поводу чертей - а еще игрой на публику и купанием в Одессе - то мы, понимающие ужасы войны, не были бы так критичны.

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У Зеленского есть шанс. К сожалению, у его избирателей шанса нет - потому что, как говорится, пока не оденешь чужую шкуру, не поймешь. Так что им нужны будут зрелища, показательная порка депутатов и концерты. Чтобы оттянуть момент прозрения по коммуналке и пенсиям.

А вот Зеленский выглядит жалким. Даже жаль, что ли. Хотелось бы сказать: Владимир, это начало.

Слабый президент - слабые позиции страны.

Слабые позиции - более серьезные шаги врага. Больше войны, больше смертей и больше вины.

На тебе.

На президенте.

Как у нас принято.

Ну, как это было все предыдущие годы, по заведенной и тобой в том числе традиции.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Россия Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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