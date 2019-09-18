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18 сентября • обновлено в 06:16
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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"Застрелиться можно, все на мове"

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Было бы хорошо, если бы каждый поговорил с собой. Как взрослый со взрослым. Или пусть даже, как любят психологи - найди в себе ребенка, и защити его. В общем, реши для себя - чего ты хочешь.

Хочешь ли ты, чтобы за тебя принимали решения? И если да, и тебе так проще - быть ведомым и несамостоятельным - то доколе? До каких пор? Может, если ты позволяешь вертеть своей судьбой кому попало, потому что "им лучше видно" - то пусть они же решают, что тебе есть, где отдыхать, с кем спать и когда умереть. А почему нет?

В книге Жадана "Интернат" я нашла такой момент: над интернатом на Донбассе оккупационные войска снимали украинский флаг. Директриса, 30-летняя Нина, единственная, кто защищал этот флаг. А внизу стояла сотня человек, и им было все-равно. Никто из них ее не поддержал. Сегодня такая же "сотня" освистывает мать погибшего в ДАПе героя. И депутат от "Слуги народа" презрительно фыркает на бывшего узника российской тюрьмы - "рад за тебя". Это сегодняшние реалии. Им на самом деле плевать. В том числе и на тебя. На твоих детей. На ваше будущее.

От девочки-подростка я слышу про "училку-патриотку", на уроках которой "застрелиться можно, все на мове". И сказано это с подростковым пренебрежением, уничтожающим, прожигающим насквозь презрением. Я не вправе воспитывать чужих детей, но ее родители сегодня смотрят на это именно так: патриотизм - это как отклонение. А все "нормальные" - не патриоты. И все они - безразличные. Потому что однажды стало нормой - быть безразличным. И патриотизм - стал отклонением в глазах большинства.

Вот так и живем. Всем на все н*ср*ть. И на тебя, и на меня. И всем на друг друга, по большому счету. На героев и на узников Кремля, на флаги и на свою землю.

"Выбери профессию, с которой сможешь уехать" - вот "лучшее" пожелание своим детям. От тех, кто этим своим детям сам роет яму в этой стране, а потом не видит здесь для них будущего.

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Так почему ты согласен, чтобы те, кому на тебя плевать, решали за тебя - будет у тебя страна, или ее порвут на части? Чем это отличается от участи барана, которого ведут на убой? И где в твоем выборе сегодня - повод считать себя независимым и самостоятельным?

Да, я, похоже, перестала любить людей. Как массу, и по-отдельности. Изредка удивляясь и испытывая признательность, что кто-то оказался не такой, как они. Как все. Сложно жить среди людей, и наблюдать, как они разрушают то, что было создано не ними. Собрано воедино не ними. Там сегодня описывают планы Путина - страшным словом "расчленить". Расчленить Украину. И однажды оказаться на кусочке территории с новым флагом-фикцией - где еще вчера была единая Украина - это страшно. Один будет защищать свой флаг, а внизу будет стоять все та же "сотня". Которой будет все-равно.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Пономаренко Сергей
Пономаренко Сергей
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