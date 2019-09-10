ПОЧЕМУ МЫ?

Наше поколение крупно "попало" в эти жернова. Кто-то возмущается:

- почему мы? Почему война в наше время? За что это нам и как это возможно в центре Европы в наше время?!

Ну, а кто еще должен это нести на себе? Наши дети? Не дай Бог. Внуки? И этого не желаешь.

Родители наши крупно попали на Афганистан. На Чернобыль. На распад "великого и могучего" и дефицит товаров. На вынужденное существование и "карабкайся как можешь". Я сама помню скудный стол в детстве, серую грубую бумагу, в которую отхватишь в магазине кусок масла или дешевой колбасы. Подростком выстаиваешь в очереди за хлебом с 6 утра, перед школой, пока мама бежит занимать очередь в соседний магазин. И их участь тоже страшна. Попробуй, прокорми детей, оставшись без работы...

Наши деды и прадеды попали на Вторую мировую. Попали на Голодомор и репрессии. На пытки и тюрьмы. На запреты и тотальный контроль. Крупно "попали". И ведь вся история Украины пестрит смертью и борьбой, взлетами и падениями!

Вот и мы. "Попали". Закономерно ли? Мне ясно, что самая пострадавшая от "совка" страна - это мы. Потому что сегодняшний гражданин Украины стал определенным тормозом для нашего будущего, не вычистив из своих мозгов и ген советское воспитание и восприятие. Их таких много - и в этом мы тоже "попали". "Советские" родители не умеют в большинстве своем воспитывать детей европейцами. Как у нас обычно говорят:

- я не пожила, но хочу, чтобы хоть мои дети пожили.

При этом "как пожили" - часто носит единственно понятный родителям смысл. Деньги. Льготы. До недавнего времени (или до сейчас) - это уютная должность чиновника. Это же всегда при деньгах - думают советские родители? При левых, конечно, ведь официальная зарплата маленькая.

Советские родители не могли научить своих детей мыслить независимо, потому что сами были не научены, и учить больше некому - учителя из той же самой эпохи, за очень редким исключением. Мы ждем от сегодняшней молодежи какого-то особенного прорыва? С какого перепугу? Мы сегодня получили от них отдачу, что, как говорится, вложили - то и имеем. Они нам выдали вот такую реальность, обманчиво безобидного цвета.

Разгребать все-равно придется. Потому что это - тоже временно. Украина слишком давно существует, в том или ином виде. Ограбленная, побитая, обожженная, воспрявшая духом или вот оккупированная - но несколько миллионов настоящих украинцев всегда были, есть и будут. Так что мы попали, да. Как всю свою историю попадали - но у каждого поколения своя неизменная задача - ОСТАТЬСЯ УКРАИНОЙ.

Любой ценой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!