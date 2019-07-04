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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Вляпалась Москва, а отвечает Украина

1.7т

Россия постоянно куда-то лезет. Мы исторически привыкли, что являясь сателлитом России, вынуждены были прикрывать российскую задницу в самых разных ситуациях - физически, экономически, политически. Вдумайтесь:

- Афганистан. Это не нужно было Украине - это было нужно россиянам, но мы туда пошли "заодно". Заодно потеряли людей, здоровье, время.

- Голодомор. Мы спонсировали (читай - погибали от голода сами) российские города с партийной верхушкой. При этом та самая партийная верхушка самой Украине была не нужна. Не был нужен Украине тот политический строй, навязанный нам в какой-то точке отсчета истории.

Если сделано что-то не так - это "Украина виновата".

Если сделано в Украине, но получилось неплохо - это Союз молодец. "Воспитал" такие кадры и дал возможность себя проявить!

Если в Крыму ничего не растет и не строится - это мы не помним. Хрущев пьяный был, а вся Россия тоже не протрезвела. Ничего не знаем, там было как в Дубаи, х*хлам зря подарили!

Если Украина дала ему воду, построила дороги, развила туризм и пустила русских на пмж - то без спасибо, давайте Крым обратно.

Новости
Реванш идет по всем фронтам

Одна лодка с Россией - общие с ней проблемы. Покатился рубль - покатится и гривна. Сбила Россия самолет - Украина возьмет ее вину на себя, Кучма многое не рассказал. Сейчас бы в Сирию вместе летали, "на работу". И вместе с Россией запрещали бы грузинское вино - потому что Грузия взбунтовалась против российских оккупантов. Вляпалась Москва - отвечай вместе с ней и Украина, при этом хлопая глазами от невозможности отказаться. Ведь газ не дадут, замерзнем, помните?

С момента Майдана мы постепенно пересели в лодку другую. Пусть не к сытым Великобритании, Франции, Германии - но все равно к своим. Эстонии, Латвии, Литве, Польше... В случае с ними не то чтобы есть общие проблемы и нужно прикрывать уже их задницу. Скорее дело в том, что эти страны самодостаточные прежде всего. Они просто никуда не лезут - где можно заработать проблемы. Это их отличает от России - самодостаточность. Живут себе мирно, строят свою экономику, планово проводят учения с НАТО и уважают чужие границы.

И нет чтобы плыть в данном направлении - мы сдуру приводим к власти Зеленского, а тот открывает двери оппоблоковцам, как Троянский конь - и вуаля. Мы снова лезем в лодку с Россией. Ну почти. Там, где нас и хотят видеть московские хомячки.

Вопрос ко всем вменяемым гражданам: ЗАЧЕМ???

Новости
Оставьте в покое русский язык!

Конкретный Толик на евробляхе от России не получит желанной халявы. А Мария Петровна из условной 45-й школы не получит зарплату большую, чем в Москве. Дай Бог такую как в Самаре получить. Пусть Крым поделится информацией, насколько они равны с остальными россиянами по социалке. Про равенство интересно послушать.

А если хотели как в Европе, но гуськом забегающих в Украину регионалов времен Януковича не заметили - то что это, как не вселенская глупость? Вовочка впустил "новые лица" в нашу лодку, и теперь мы идем ко дну с такими пассажирами.

Думайте, куда и с кем плывете.

P.s. На карте - голосовавшие в ПАСЕ страны против возвращения России. Вот это и есть наша лодка. Без преувеличения - спасательная.

Вляпалась Москва, а отвечает Украина

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессорНовости России
Источник
Источник:Facebook Олени Кудренко
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