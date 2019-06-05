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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Власть в Украине захватывает "бригада"

3.6т

НАПЛЕВАТЬ НА ПРАВИЛА.

И ринуться в драку...

Встречая в ленте фото новой команды во главе нашей страны (специально не ищу, "бо" эмоции нехорошие) - поняла, кто к нам пришел.

Фильм "Бригада" смотрели многие, а в Кривом Роге и подавно. Так вот зеленские, богданы и прочие лица из тренажерки либо заправки - это та самая бригада. Они могут называться юристами, экономистами, профессорами или искусствоведами - но пусть это мамы их так думают.

Власть в Украине захватывает "бригада"

Цензор.нет

Владимир Зеленский и его команда

Владимир Зеленский и его команда

газета.ру

Пацаны сорвали звезду с неба. На их личном уровне - это большое достижение. Если представить себя на их месте - то первые деньги, потом первые большие деньги, первая волна популярности на сцене или первый приличный контракт/проект. Первая встреча с Коломойским - это вообще "разрыв мозга". Дома с женой или с пацанами - дорогущая бутылка коньяка или шампанское. "Теперь заживем по-другому..."

Первое предложение от Коломойского. С ним все как по маслу. Ну привык "чувак" выигрывать, в перерывах между кофе. А с ним - как под зонтиком.

Плюсы - как турбина, подхватили и понеслась...

Репутация, картинка, перспективы...

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И вот ты уже не пацан на подпевках. Ты - "на вы и шепотом". Дорогие часы, дорогие обеды, дорогие условия.

В принципе, ребята, это можно принять и понять, потому что у каждого из нас своя история. История того, как выбирался из своего собственного болота. Как искал свою почву под ногами. Вот только не каждый замахивается на чужие судьбы. Судьбы миллионов.

Я уважаю прорвавшихся вперед. Это нормально. Даже нормально выучиться на юриста, вызубрить, сдать и забыть. Ненормально плевать на Закон - только потому что ты про свой диплом забыл. То, что мы наблюдаем - это не сила. Это наглость. Наглость - это ваше внутреннее качество, оно приводит к достижению ваших личных целей, утолению ваших личных амбиций. А сила - это нечто другое.

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Мы же не говорим: наглость мысли; наглость духа; наглость воли. Это все про силу. И во главе Украины, всю свою историю с кровью и потом добывающей право на жизнь - должна быть СИЛА. Не наглость.

Вы, ребята, страной ошиблись.

Все методы удержания рейтинга сейчас - фото, видео, шаурма - это мелко. Я не знаю, как долго это будет работать, это все феерично и "на одну ночь". Это для однодневок. Это слабо. Это дешево, в конце концов. Все эти потуги показать "сильного президента" - не имеют под собой крепкой основы. Силы. Ее нет, и нет предпосылок, что она вообще появится на таком пустом месте.

Бригада бригадой, "чуваки", вас подхватило удачной волной, вынесло на вершину, но все это как-то ваше личное. А электорат хочет, чтобы думали о нем. О каждом. А вы только о себе, и это бросается в глаза. Победили, повернулись и показали средний палец.

Мы увидели. И ваши увидят, уже, лед тронулся.

P.S. Кстати, далеко не Зеленский здесь играет роль главного героя. Кишка тонка. Разумков? Богдан? Кто-то за кадром?..

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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Тарас Бор
Тарас Бор
Расслабьтесь,госпожа Кудренко.Ваш незабываемый Пётр Алексеевич тремя четвертями избирателей отправлен на Мальдивы.А уж в его то команде были одни профессионалы.Генпрокурор вон только чего стоит.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Так, хлопчики в ейфорії. На медіаресурсах Коломойського, Фірташа та Пінчука, за підтримки кремлівських ботів - вскочили у владу. Тепер залишилося підім'яти ВР - і ділити, дерібанити, контролювати ресурси, торгувати державою (багатий покупець є і за один лише референдум про "пєрєстать стрєлять" відвалить гарні гроші).
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Точно.
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