Очень страшно на самом деле засовывать голову в песок при любых жизненных потрясениях. Пока ты прячешься от проблем - ты вовсе не защищен. В данном случае проблемы что на голову, что на жопу - одинаково случаются.
Ну, мы же не в сказке живем - р-р-раз, и все вокруг прекрасно! И войну никто не ждал, и стрелять не каждый учился...
Я в Донецк когда-то даже думала переехать. Пару дней думала), и не решилась. Очередная командировка, жилье в центре города, море по выходным (ну да, Азов, и все же), "лучший город для ведения бизнеса"... И слава Богу, что не решилась.
Если ты руками и ногами отталкиваешь от себя эту войну - знаешь, она от тебя никуда не денется. Ну, просто она ЕСТЬ. Ее к тебе течением все-равно принесет - как бы ты ни прятался. Утром за чашкой кофе - сводки новостей с фронта.
- сьогоднi окупант гатив по нашим позиціям...
Тебе по барабану, сколько у нас 200-х, у тебя впереди рабочий день, или путевка горящая. Но оккупант стрелял, зараза. Факт. Здесь. В Украине. Которая к войне не готовилась и стрелять специально не училась.
На мой взгляд лучше ЗНАТЬ. Лучше видеть все это и исходя из увиденного принимать конструктивные решения. И никакие "Сніданки з 1+1" не заменят реальной украинской жизни. Можно страну превратить в подобие Квартала, с розыгрышами и призами. Можно придумать кодовые названия - не война, а "конфликт", "недоразумение", "барыги придумали", "наживаются", "украли". А как ее не называй - она есть. И умирают почти ежедневно, и судьбы рушатся который год, и надежды тают в оккупации.
Вот ты голову в песок - но ж... - то на поверхности. Пока тебе весело, музыка громкая, шампанское в лесу на пуфиках, клуб ночной по привычке - где-то там есть неприятное слово Гаага. Там драка совсем не по-детски сейчас. А еще где-то там - предатели регионалы договариваются по газу с Газпромом. Кем уполномочены? И Закарпатье стонет от стихии, а у кого-то свои проблемы, в каждом регионе, и их много, много, много...
Закапывая голову в песок, ты просто теряешь драгоценное время. А еще так делают, когда не знают - что делать. А еще - от трусости. А еще - от безразличия. Этот новый тренд - "а мне пох*й" - докатился даже до руководства страной.
И знаете, что? Всегда легче думать, что тебя это не коснется. Где-то в Венесуэле - но не у нас же! Где-то в Сирии - но не у нас же! Где-то в Абхазии - но не у нас же... А вот докатилось и до нас.
Это не где-то там страной управляют те, кому "пох*й". Откройте глаза - это У НАС.
У меня с чувством юмора в принципе нормально все, и в другой раз я обязательно задала бы "кумедне питання президенту". Но я же понимаю, что сейчас для этого не время? Ни для смешных вопросов, ни для таких "президентов".
Те, кто сейчас закрываются от жизни зрелищами - вы хотя бы приготовили "тревожный чемоданчик"? На всякий случай? Или вы думаете, что вас как всегда "пронесет"?
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