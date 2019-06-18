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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Украина осталась без президента

Сегодня Украина – страна без президента.

Самое непривычное – без президента в состоянии войны. Ведь тамада ее не выигрывает – здесь нужен именно главнокомандующий. И быть им – это не просто формально им называться. Даже если ты положил руку на Конституцию, которую никогда не читал.

Зато армия наша сейчас перешла в состояние, когда каждый боевой офицер имеет больше оснований быть тем же главнокомандующим (теоретически, потому что он в этой войне живет), чем то нечто, что сейчас до Банковой добирается с кортежем и массой охраны. Как будто оно имеет существенную ценность для этой страны.

Когда электорат себя успокаивал, что у "него" будут специально обученные люди, и ему самому вовсе не обязательно все знать - то и "специально обученные люди" к нам сейчас пришли те, которые купили диплом и получили погоны просто так. Потому что свои.

Сегодня сила не в "президенте", не в "специально обученных людях", а в тех противовесах, которые успел создать "попередник". И в армии, которая Армия по стандартам НАТО, а не разваленное, проданное, униженное образование, как когда-то. И в Раде, которая оказалась не совсем пропащим звеном в этой цепочке. Пока еще. И в обществе, которое проснулось и за 5 лет вполне сформировалось в сильную оппозицию. У нас все это сейчас есть. И это весит больше и значит больше, чем нынешний выбор "большинства".

Мы живем без Президента, с одним лишь названием.

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И вообще, мы катимся по инерции.

Что-то делается, потому что зачатки были ДО сегодняшнего дня. Что-то работает, потому что заложили фундамент ДО сегодняшнего дня. Все работающее - это "остатки роскоши" от предшественника, от зашедших при нем инвестиций, от созданных ним платформ для развития, от заключенных ним договоренностей. Аэропорты, лоукосты, предприятия, реформы - сейчас то лицо, которое называет себя президентом, начинает ПРИМАЗЫВАТЬСЯ к чужим достижениям.

И вот мы уже видим, как он передает ключи от медицинских авто, закупленных Супрун. И вот мы уже слышим о неких "улучшениях" на словах - которые таковыми являются только в заголовках, а дальше текст никто из них не читает. Мы видим строительство дорог, начатое Гройсманом - но скоро об этом будет заявлять новоизбранный, как о своем собственном достижении.

Это фрик-шоу. И люди, привыкшие к фактам - видят все это как на ладони.

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Главнокомандующий, избегающий собственной армии? Своих ветеранов? Прямых вопросов?

Если завтра война с новой силой - эту особу снесет отсюда ветром. И мы останемся одни, что впрочем и не так уж неожиданно.

Кто-то же организовывает празднование освобождения Мариуполя, пока "гарант" скачет по фонтанам?

Кто-то же обучает нас на военных полигонах, пока "главнокомандующий" прячется от армии?

Кто-то же работает на развитие украинской культуры, судится с Россией в Гааге, в каждой своей речи напоминает о Сенцове - пока "шестой" грубит журналистам, унижается во Франции или Брюсселе и жрет шаурму?

То-то же...

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЭммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеРоссия
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Avdeenko Ivan
Avdeenko Ivan
Бред сивой кобылы, а не статья. Какая к черту "армия по стандартам НАТО"? "Главнокомандующий избегающий собственной армии" - вообще автор не ориентируется в деятельности президента. Заказуха пропаганд0нская 100%
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
всё верно, это кто угодно. но не президент. Просто вывеска - ставшая узнаваемой по тв-шоу мордашка.
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... президент не той, хто сидить в кріслі президента, а хто виконує обов'язки президента. Водій не той, хто сидить в кріслі автомобіля, як мавпа, а той, хто керує ним і знає правила вуличного руху. Зелена муха, котра залетіла в кабіну літака і вміє зудіти і літати, не пілот літака, а тільки зелена муха, котра розносить свої личинки опариші, у яких є тільки рот, живіт і задниця. СлОв'яни - господарі, називають речі своїми словами, а слАвяни тільки славлять свого пана - слуги, словоблуди.
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