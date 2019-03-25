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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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"Сверху" пришел приказ "мочить" украинскую власть...

Где-то в далеком российском Омске (российском ли?) ухнула сова. "Родина зовет" - подумал Иван Николаевич, собирая вещи. Ваня-карман - для своих.

Ваня приехал в Украину лет 10 назад, в качестве попа Московского патриархата. Хороший климат, красивые женщины и вкусная еда. Он тогда как гаишник, по такой же системе - заплатил что-то около 25 тысяч долларов (по курсу 8), чтобы получить приход. А отбить эти деньги удалось довольно легко: с помощью "пожертвований" за венчание, крещение, отпевание и т.д. Конечно, Ване приходилось отстегивать ежемесячно "наверх", и свечи закупать оптом только в Лавре (таков внутренний "закон", монополия). Но Украина ему нравилась.

Вареники с картошкой и домашняя наливочка. А то и дорогой коньяк, рыбалка и охота - работа в удовольствие, и отдых в удовольствие. Иван Николаевич думал, что схватил "Бога за бороду". Ведь как считается: Украина - это их, российская вотчина. Вроде бы так, да не так. Дома, в России, как под прицелом. А здесь - чувствуешь себя свободным человеком, знай себе отстегиваешь раз в месяц руководству... И живи себе дальше...

Когда русские начали эту войну, Иван Николаевич испытал досаду. Все-таки родина - любимая и все такое, но пусть она будет подальше, в другом государстве. Ему в "незалежной" было до сих пор комфортно, уютно и сыто. Казалось, будущее распланировано, оплачено и плавно так он дотянет до старости. Безбедной.

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Когда Гедеон (отец Гедеон, московский поп из Киева) поперся аж в Конгресс США, красочно расписывать, как в Украине притесняют верующих - Ваня назвал его дураком. Зря он полез в политику. За это его и выперли из Украины, прям из Борисполя депортировали. Сам он вообще собирался пересидеть. Главное - остаться здесь. Он себя считал человеком маленьким - удобно устроился, а мутят воду другие и иже с ними.

Остаться не получилось. Отказался отпевать "чужих" прихожан (из Киевского патриархата). Заводил разговоры про дружбу с Россией, а "сверху" пришел приказ "мочить" украинскую власть. Ввязался на свою голову...

Вчера прихожане взбунтовались:

- Отдавай, - говорят, - храм! Здесь будет украинская церковь!

Ваня не удержался, выбежал с ружьем. Драка началась, все кричат, забор повалили, в суматохе не разобрались - и дали ему по морде.

Теперь ему нет здесь места. Иван Николаевич собирал вещи, со вздохом трогал синяк под глазом и пытался вспомнить - как выглядят березки на Родине и какая гадость эта их заливная рыба. После украинских-то харчей...

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ПЦУРоссияНовости РоссииРоссия - страна-агрессор
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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