ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
БлогерВсе статьи автора

Оказалось, что за Зеленского люди не голосовали...

11.7т

Ну ок, присоединюсь и я к теме про списки. Если можно высказать свое мнение, то я так считаю:

Когда ты находишь нескольких человек в списке, а в нем есть и сильные, и умные, и новые, и вполне тебя устраивающие, - то насколько продуктивным будет перечеркивать всю команду?

"Минус один порохобот в ваших рядах, потому что меня не устраивает список"... Право каждого, естественно. Но я как тот же приверженец партии ЕС, хочу видеть альтернативу - если не устраивает Чорновол в списке, еще несколько фамилий, то тогда тебя не устраивает Федина, Геращенко, Петров, Климпуш-Цинцадзе, и т.д.?

А кто тогда?

А за кого тогда?

Вообще не пойдешь голосовать?

И кому ты сделаешь лучше?

И чем это отличается от протестного электората?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Мне вчера яростно доказывали в личной беседе: "мы за Зеленского не голосовали, и все наши тоже. Да ты что?!! Как ты могла так подумать? А те, кто за него голосовал - это не за него, это протестные!"

И вот эти протестные - истинная загадка для меня. Протестовать ради того, чтобы протестовать? Моя внутренняя прагматичность задает вопрос - а дальше что? А есть ли у тебя план в таком случае? Пороть горячку, а дальше будь что будет?

Новости
Референдум про НАТО і ЄС буде катастрофою

Я спокойно выбираю из всех зол меньшее, да, если мне тоже кто-то не нравится - но не перечеркну тех хороших, сильных людей, которых я могу поддержать своим выбором. Я скорее за то, чтобы предложить варианты решения ситуации, а не протестовать против кандидата или партии вообще. Плюс партии Порошенко и вообще его политики в том, что там есть обратная связь.

А варианты в том, чтобы донести - вот эта и эта кандидатура электорату не нравится, и можно бы обратить на это внимание и сделать выводы. Ротация в партии - разве невозможна? Или я далека от понимания правил существования политических организаций?

Разумно видеть целое, а над деталями - работать. Разумно видеть общую картину - а спорные моменты обсуждать и менять.

И не перечеркивать всю партию под влиянием эмоций.

Ну и, чисто по-женски и в силу характера - я хочу знать куда идти, если не сюда. Хочу знать, кого выбирать - если не этих.

Примерно как ты ссоришься, собираешь вещи и уходишь - но знаешь куда и на что будешь жить. А не хлопаешь дверью и потом ночуешь на лавочке в зале ожидания.

Не разумно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019
Источник
Источник:Facebook Олени Кудренко
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
38
7
Смешно
128
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
Володимер Зеленський НАШ президент. Це КОНСТАНТСА. Падлюко ЗРОби , дЛя УКРАЇНИ - ДОРЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Ничего нового мы не услышали.Привычные диферамбы главе секты и адептам и поливание грязью всех остальных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ямчук Павло
Ямчук Павло
Володимир Зеленський легітимно був обраний Президентом України понад 73% виборців. Тому саме вони й несуть відповідальність за всі його подальші дії. Безглузді відмовки як у молошій групі дитсадку чи у палаті для дорослих психіатричної лікарні на кшлталт " А я не знав, а це воно само розбилось" мають зацікавити психіатрів
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel