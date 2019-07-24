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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Нащо мені твоя Москва? Чи тобі Україна така ненависна?

9.9т

И так бывает...

Дед был уже старый. Колоритный такой, с казацкими усами и в белой рубахе по праздникам. Когда при Союзе толпы народа дисциплинированно выходили на парад, доставая с чердаков красные флаги, партийную символику, в каждом городе и селе Украины - он одевал эту свою белую рубаху и раскатисто на весь двор запевал что-то народное. Украинское. После чарочки домашней наливки, усаживал на колени троих внуков и корчил им смешные рожицы. Дети заливались хохотом, а дед смотрел на них добрыми, видевшими слишком многое глазами.

Шли годы. Союз остался в прошлом. Украина, наступая на грабли, жила и менялась. Сыновья деда привыкли, что у него хорошая пенсия, со всякими надбавками за тяжелую работу, съевшую полжизни. Один стрелял денег до получки, второй - на пиво и курево. Ни тот, ни другой долги не отдавали. Дед смиренно доставал деньги и по-отечески ворчал: "це в останній раз щоб було! Чуєте мене? Вже дорослі бугаї... Та я сам винен, що таких виростив".

Стабильно каждые пару недель дед ходил в местную "ментовку", чтобы забрать младшего, куда его принимали после пьяной драки. Старший пропадал надолго, со временем уехал на шабашки в Россию - возвращался другим человеком. Смотрел свысока, пыжился, кривился при виде "вашего села" и звуке "вашей мовы".

- батя, ты Москвы не видел... Шо ты тут мне рассказываешь?! Эта Украина меня уже достала, я б не приезжал сюда больше...

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Дед выслушивал молча. Окидывал взглядом чистенькую хату, аккуратно подрезанный виноград, выметенный двор, посыпанный песочком. Хозяйство - кур, гусей, коз... Щедро засаженный огород, на котором работал со своей бабкой. Приготовленные ведра с черешней - на рынок, на старом "лисапете". Баньку, сколоченную из бревен...

- нащо мені твоя Москва?... Чи ж мені тут не рідне все? Чи ця земля тобі так ненависна?

Один стал сепаром. Второй - малоросом. Дед до конца жизни ломал голову - почему же у него не получилось их воспитать. В какой момент он потерял свое влияние?

- он воно як буває...

Дед ушел в мир иной за пару лет до войны 2014-го. Один сын спился. Зато сходил на выборы. Один раз - за 400 грн. На парламентские - за продуктовый набор и бесплатную футболку.

Второй - уехал в Москву наконец. Новая родина хорошо промыла ему мозги и научила, как называется "конфликт на востоке Украины" - "гражданский".

Хата в Украине больше не была чистой, за виноградом никто не следил, а огород зарос лопухами.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Харьков
Теги
Россия Россия - страна-агрессор Новости России сепаратист
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Н Олег
Н Олег
села баба на присьбу, и ну травить байки -- как неслухи-дети становятся сепарами, а прилежные да послушные -- б@ндерами...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Маникюрша знакомая рассказывала, Лена. Плакала. У нее жених из АТО вернулся, Васыль. Говорит, поседел весь, кончики волос посеклись, и кутикула совсем загрубела, ужас. Он у нее вообще патриот, с первых дней на Майдане – флаеры суши-бара там раздавал да как-то втянулся. Чуть сотником не стал, но денег не хватило. А как АТО началось, решил в волонтеры пойти – несолидно как-то с мамой жить в одной квартире. Коробочку из пластика сделал, стал у Ашана, так его там другие волонтеры костылями побили, говорят – это наше место, уходи отсюда. Ну, в общем, они другое слово сказали, но моя маникюрша стесняется его произносить. Волонтерить в тылу – опасное дело, как оказалось. Он хотел даже как-то официально записаться, но дорого, денег не хватило. Он и в АТО собирался добровольцем податься, но у него целый букет болячек – непереносимость лактозы, аллергия на пыльцу гвинейской пальмы и подозрение на плоскостопие. Ну и как ему такому на Донбассе воевать? Но он не отчаивался, боролся как мог: состоял в 150-ти патриотичных сообществах в фейсбуке и вконтактике, Авакова и Геращенко постоянно лайкал. Изучил фотошоп, чтоб про Путина картинки делать. Ну, вы сами знаете, что рассказывать?..Вообще патриот – ничего без «Слава Украине!» не делает, даже носки меняет с этим криком, если сразу оба меняет – два раза кричит. В постели тоже. Лена сначала пугалась, а потом ничего, привыкла. Пошел, значит, в АТО. Потому, что в Россию тоже дорого. Флаг погладил, прочел наизусть «Никогда мы не будем братьями» - и вперед.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Дура - дурой))) А старший внук - молодец!!!!!!
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