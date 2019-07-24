И так бывает...

Дед был уже старый. Колоритный такой, с казацкими усами и в белой рубахе по праздникам. Когда при Союзе толпы народа дисциплинированно выходили на парад, доставая с чердаков красные флаги, партийную символику, в каждом городе и селе Украины - он одевал эту свою белую рубаху и раскатисто на весь двор запевал что-то народное. Украинское. После чарочки домашней наливки, усаживал на колени троих внуков и корчил им смешные рожицы. Дети заливались хохотом, а дед смотрел на них добрыми, видевшими слишком многое глазами.

Шли годы. Союз остался в прошлом. Украина, наступая на грабли, жила и менялась. Сыновья деда привыкли, что у него хорошая пенсия, со всякими надбавками за тяжелую работу, съевшую полжизни. Один стрелял денег до получки, второй - на пиво и курево. Ни тот, ни другой долги не отдавали. Дед смиренно доставал деньги и по-отечески ворчал: "це в останній раз щоб було! Чуєте мене? Вже дорослі бугаї... Та я сам винен, що таких виростив".

Стабильно каждые пару недель дед ходил в местную "ментовку", чтобы забрать младшего, куда его принимали после пьяной драки. Старший пропадал надолго, со временем уехал на шабашки в Россию - возвращался другим человеком. Смотрел свысока, пыжился, кривился при виде "вашего села" и звуке "вашей мовы".

- батя, ты Москвы не видел... Шо ты тут мне рассказываешь?! Эта Украина меня уже достала, я б не приезжал сюда больше...

Новости Падение рейтинга новой власти просто неизбежно

Дед выслушивал молча. Окидывал взглядом чистенькую хату, аккуратно подрезанный виноград, выметенный двор, посыпанный песочком. Хозяйство - кур, гусей, коз... Щедро засаженный огород, на котором работал со своей бабкой. Приготовленные ведра с черешней - на рынок, на старом "лисапете". Баньку, сколоченную из бревен...

- нащо мені твоя Москва?... Чи ж мені тут не рідне все? Чи ця земля тобі так ненависна?

Один стал сепаром. Второй - малоросом. Дед до конца жизни ломал голову - почему же у него не получилось их воспитать. В какой момент он потерял свое влияние?

- он воно як буває...

Дед ушел в мир иной за пару лет до войны 2014-го. Один сын спился. Зато сходил на выборы. Один раз - за 400 грн. На парламентские - за продуктовый набор и бесплатную футболку.

Второй - уехал в Москву наконец. Новая родина хорошо промыла ему мозги и научила, как называется "конфликт на востоке Украины" - "гражданский".

Хата в Украине больше не была чистой, за виноградом никто не следил, а огород зарос лопухами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.