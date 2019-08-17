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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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"Мы вам Донбасс разрушили, но вы еще и восстановите"

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КУШАЙТЕ.

Я весной услышала от знакомой:

- Ой, ты смотрела, как вчера "наш Вова" Раду распустил?! Вот это умничка!

Хорошо одета, дочь на иномарке.

"Я при этом "порошенке" не могу отопить дом на 200 квадратов!"

У меня квадратов меньше, и я скромно молчу. Начнется осень, мы снова встретимся на мероприятии, и я скорее всего спрошу ее - а какие у нее планы на новый отопительный сезон? А потом, пусть через полгодика, нужно будет спросить и про новую Раду.

Она ведь за ЭТО голосовала?

Впрочем, ей в заслуги можно приписать и 190 млн грн на Шария. Теперь эта "партия" будет получать деньги из бюджета. До сегодняшнего дня этот додик финансировался регионалами. В сети есть данные, что это семья депутата Кацубы:

- 790 000 грн от некоей Галины Ивановны;

- 490 000 грн от Василия Борисовича;

- 300 000 грн от Виталия Николаевича...

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И так далее. Более 3 млн влили. А теперь их забирать будут из бюджета. Получит Шарий на партию наших с вами 190 млн - и рассчитается. Прикиньте, какой навар у бизнесменов? Думаю, там договоренность была - не менее в 2 раза больше заработать, чем вложено.

И моя ситуативная знакомая со своими 200 квадратами может молча хлопать глазами. Да она и не поймет никогда - это скорее я тихо ох*еваю. Когда эти цифры вижу.

Как связан Шарий со Слугами? А так, что при Порошенко эта погань не могла встать во весь рост. И бывшие-новые регионалы сидели тише. А Слуги открыли не двери, нет. Что вы, как мелко! ВОРОТА открыли - и хлынуло...

Жаль, но ситуация все больше напоминает следующее:

- мы вам Донбасс разрушили, но вы, х*хлы, еще и восстановите его за свой счет;

- мы вас доили, но вы, наивные, сейчас еще и должны нам будете.

- я вам лапшу на уши вешал, кормил вас ненавистью и фейками, а теперь вы меня кормите.

Ну, все так и есть. Про Россию - вообще без слов, да?

А вопросы я обязательно ей задам. Когда похолодает. Азарт, знаете ли.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"Как связан Шарий со Слугами? А так, что при Порошенко эта погань не могла встать во весь рост" 90% провала вашего лживого папочки - это работа Шария - он показала какая на самом деле мра.зь вальцман
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
гложет дикая зависть нынешних комментаторов - а все почему - потому что вы лживы и глупы
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"До сегодняшнего дня этот додик финансировался регионалами" ты походу следующая на очереди на иск в суд пиз.даболка
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