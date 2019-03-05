В одной из передач Дмитрий Корчинский (литератор и политик) рассказал интересную историю:

Калигула ввел в Римский Сенат своего коня. Т.е. сделал коня сенатором. Другим сенаторам, которые не были конями - им по сути дела критиковать этого нового сенатора было сложно. Потому что этот новый сенатор ничего не украл, еще не сказал никаких глупостей, за ним не числился никакой компромат. По сути дела он был идеальным сенатором - этот конь. С точки зрения, так сказать, паблисити. Но наверное было бы плохо, если бы весь Римский Сенат состоял из коней...

Речь в данном случае шла про Коломойского. Но я немного продолжу, с вашего позволения. Скажу исключительно о себе и своей позиции.

Когда мне, как украинке, заявляют, что "я договорюсь с Россией и война закончится" - то это унижение. Почему? Вот смотрите:

- электорат таких кандидатов - он и так к войне в подавляющем своем большинстве отношения не имеет. Зачем обещать им закончить войну, если они (во-первых) ее не признают и (во-вторых) в ней не участвуют?

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- считать, что те люди, которые сейчас физически, фактически защищают страну - что они хотят каких-то переговоров с Путиным - это плевок им в лицо. У меня тут друзья есть, которые наоборот злятся на Порошенко, что он не дал им пойти дальше и ситуация несколько заморозилась. Тот, кто воюет - хочет победы. А не договариваться.

Договариваться с Путиным теоретически можно было бы по Крыму. Я не говорю о том, чтобы сдать его, но переговоры как таковые по Крыму или переговоры после Иловайска, Дебальцево, ДАПа и так далее - все-таки это разные вещи. Где-то была пройдена граница - и понятно где - после которой переговоры вообще по украинскому суверенитету - унижение. Точка.

Я отношусь к той части украинцев, у которой очень давно существует запрос на силу. Повторюсь, однажды писала чей-то случайно найденный комментарий: "разницу между Украиной и Россией я понял однажды лежа на диване и лениво переключая каналы. На одном из них Путин торжественно давал старт запуску ракеты. А на другом - Ющенко играл на глиняной свистульке, на Сорочинской ярмарке". Так вот разницу между Украиной и Россией я поняла в тот момент, когда тысячи наших людей пошли защищать свою страну. Тысячи погибли на этой войне. А россиян я увидела без розовых очков. Тут все стало ясно - кто есть кто.

И если мне предлагают, простите, коней у власти, которые врут либо готовы договариваться с врагом - то это снова и снова унижение. Тот случай, когда спрос получает не то предложение, которое стоит вообще рассматривать. А много нас таких или мало (с запросами) – жизнь, безусловно, покажет. Сейчас нужно только дожимать. "Давить их, бл*дь" - цитируя российских морских "офицеров".

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