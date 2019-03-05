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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Какая же разница между Украиной и Россией?

11.8т

В одной из передач Дмитрий Корчинский (литератор и политик) рассказал интересную историю:

Калигула ввел в Римский Сенат своего коня. Т.е. сделал коня сенатором. Другим сенаторам, которые не были конями - им по сути дела критиковать этого нового сенатора было сложно. Потому что этот новый сенатор ничего не украл, еще не сказал никаких глупостей, за ним не числился никакой компромат. По сути дела он был идеальным сенатором - этот конь. С точки зрения, так сказать, паблисити. Но наверное было бы плохо, если бы весь Римский Сенат состоял из коней...

Речь в данном случае шла про Коломойского. Но я немного продолжу, с вашего позволения. Скажу исключительно о себе и своей позиции.

Когда мне, как украинке, заявляют, что "я договорюсь с Россией и война закончится" - то это унижение. Почему? Вот смотрите:

- электорат таких кандидатов - он и так к войне в подавляющем своем большинстве отношения не имеет. Зачем обещать им закончить войну, если они (во-первых) ее не признают и (во-вторых) в ней не участвуют?

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- считать, что те люди, которые сейчас физически, фактически защищают страну - что они хотят каких-то переговоров с Путиным - это плевок им в лицо. У меня тут друзья есть, которые наоборот злятся на Порошенко, что он не дал им пойти дальше и ситуация несколько заморозилась. Тот, кто воюет - хочет победы. А не договариваться.

Договариваться с Путиным теоретически можно было бы по Крыму. Я не говорю о том, чтобы сдать его, но переговоры как таковые по Крыму или переговоры после Иловайска, Дебальцево, ДАПа и так далее - все-таки это разные вещи. Где-то была пройдена граница - и понятно где - после которой переговоры вообще по украинскому суверенитету - унижение. Точка.

Я отношусь к той части украинцев, у которой очень давно существует запрос на силу. Повторюсь, однажды писала чей-то случайно найденный комментарий: "разницу между Украиной и Россией я понял однажды лежа на диване и лениво переключая каналы. На одном из них Путин торжественно давал старт запуску ракеты. А на другом - Ющенко играл на глиняной свистульке, на Сорочинской ярмарке". Так вот разницу между Украиной и Россией я поняла в тот момент, когда тысячи наших людей пошли защищать свою страну. Тысячи погибли на этой войне. А россиян я увидела без розовых очков. Тут все стало ясно - кто есть кто.

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И если мне предлагают, простите, коней у власти, которые врут либо готовы договариваться с врагом - то это снова и снова унижение. Тот случай, когда спрос получает не то предложение, которое стоит вообще рассматривать. А много нас таких или мало (с запросами) – жизнь, безусловно, покажет. Сейчас нужно только дожимать. "Давить их, бл*дь" - цитируя российских морских "офицеров".

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Реформы в УкраинеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПереговоры Порошенко и Путина
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Комментарии
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Губань Сергій
Губань Сергій
Пересилил себя и прочитал комменты лишнехромосомных, которые именуют себя петровской кличкой "русские". Ну, слава Богу! Прогресс в мозжичках этих кочевников все-таки какой никакой есть! Нет уже истошных завываний на тему "мы один народ", "братья" и т.д. Дошло, что мы разные! Даже по генотипу! И пускай теперь лишнехромосомные завывают, что мы, украинцы (хохлы по ихнему) чем то хуже их, что они лучше, умнее, хромосом у них больше, они православнее самого Христа, а такой скрепы, как у них так ни у кого нету. Пускай бесятся и гавкают. Мы все больше понимаем, что нам по пути с остальными славянскими народами, мы все больше хотим отделиться цивилизационной стеной от этих диких северо-восточных орд мокшанских. И наверное можно быть уверенными, что рано или поздно мы все таки сможем забыть о них. Перефразируя классику изречений их вождя : нужен ли нам мир, в котором постоянно воняет душком роSSии.
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6
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Здор Вера
Здор Вера
Афанасьев Алексей, ну как же нет? вот где еще есть такой генотип как у тебя? ты ж например генотип алень. даже буква а совпадает в трех случаях. совпадение? не думаю...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Афанасьев Алексей, Генотип прост - вы рабское племя, да название ваше прилагательное к чему либо. Вы паразитирующее, кровесосущее население, падшей на столетия страны - МОСКОВИИ.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
разница между Украиной и расией весьма простая и банальная.В Украине живут нормальные люди,а в расии живут алкоголики,наркоманы,ублюдочные долбоебы и дебилы всех мастей.
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2
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Здор Вера
Здор Вера
Белый господин, все правильно разница в том что у нас майданы а у вас дауны.
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0
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Здор Вера
Здор Вера
Марченко Юра, не ну ты же можешь называть украинцев кем угодно, не буду уточнять какими словами, только не украинцами...ты норм. человек?
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0
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ребята...не нужно забывать,что причина проебе Крыма,гражданской войны на Донбассе и прочего бардака,иминнашо ПЕРЕВОРОТ!
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3
5
2 из 5 ответов | показать все
Здор Вера
Здор Вера
Elonka Elonka, ужас ужасный. как же ты с хунтой уживаешься и почему не на московии вслед за твоими любимыми беркутами?
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0
0
Здор Вера
Здор Вера
Elonka Elonka, с проебом ладно.. а шо на Донбассе гражданская война?? и шо - кто с кем?
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0
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