ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
БлогерВсе статьи автора

Господин президент, а выиграй многоходовочку у Путина!

2.9т

Еду и напрягаюсь - где остановится? И как это на самом деле перекликается с сегодняшними событиями. Есть место удара - как и нас ударили. Вроде маленький камешек, безобидный такой. Кто-то сказал - "хуже не будет". А трещина пошла приличная, и вот уже Конституция нарушается. И вот уже гарант щебечет по-русски (мне можно - гаранту нельзя) - ведь он и раньше защищал "пацанов". "Не мешайте им говорить как они хотят!" - пафосно выступал он на плюсах. Наверное, кто-то за чашкой кофе внушил ему, что "не Боги горшки обжигают" - и он решил, что раз плюнуть. Полезть туда - где ничего не знаешь.

В который раз пытаюсь понять - в чем инновационность? В чем твоя новизна, "брат"? Где новые лица, и новые подходы, и нестандартность мышления? Ну, хрен с ним, с галстуком и костюмом - вон чьи-то президенты на ступеньках сидят в зале, если места не хватило. Ходи в чем хочешь - но покажи мастер-класс. Может быть - ты как Илон Маск, гений, и тогда конечно, все остальное вторично? Но в чем именно ты Илон Маск? В чем ты "спец", покажи?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Да, это ново для Украины - неформальное общение президента. Я лично готова не обращать внимание на нестыковки в речи или кривляние и дальше - если ты реально ДЕЛАЕШЬ нужные вещи. Если ты показываешь - что ЗНАЕШЬ. Гении - они такие, своеобразные. Одни переворачивают всеобщее представление о науке, о мире, о медицине, об образовании, о силе мысли и духа. Но если ты внешне странный, а по сути так ничего не знаешь, ничего не умеешь и ничего не делаешь - то какой ты к черту гений? Тогда все причуды воспринимаются не как милые дополнения к уникальности и профессионализму, а напрашивается один вопрос: "Чи воно дурне?..."

Быть уникальным и нестандартным президентом - это не перенести офис с Банковой. И не назвать старушкой Великобританию - когда есть дипломатический этикет. Покажи уникальность в решении насущной задачи - выиграй многоходовочку у Путина. Уделай его на его же поле нестандартными методами, приведи свою страну к победе - СВОЮ. Украину. Если она - действительно твоя. Останься в памяти украинцев прогрессивным, достигнув наилучшего результата - с наименьшими потерями. Нужного стране, а не Коломойскому. И тогда мы с удивлением будем аплодировать. Но у тебя же мозгов меньше, чем у нас - как ты сам сказал. Так зачем ты нужен?

Новости
Зеленський вносить Україну в смартфон: що це означачає

Кстати, в Украине есть примеры, малоизвестные - самых молодых мэров городков и поселков. Кто-то из них придумал - как привлечь инвестиции. Кто-то смог решить местную давнюю проблему - инфраструктурную, экономическую. Слышала также и о самом молодом директоре школе, совсем юном - почти студенте, подавшем свой собственный проект и победившем в конкурсе на должность. Они смогли - не имея таких мощных ресурсов, как некоторые "прогрессивные" - стать по-настоящему прогрессивными. Молодой врач сельской амбулатории - получил грант на развитие и благодаря этому стал для односельчан кем-то. А некоторые, став президентом - так и остаются "ЧТО".

Ну и напоследок. Я как обычный житель Украины, понимаю, что сказать умные и модные слова типа "диджитал" - не означает, что ты что-то в них понимаешь. И если ты озвучиваешь вещи, в которых "плаваешь" - то умным людям вообще-то бывает немножечко стыдно. А в нашем случае - стыдно нам. За то, что эти глупости "президент" озвучивает на весь мир. За то, что является лицом Украины. Вот таким - глупым. И не покидает ощущение, что все мы находимся в антракте очень серьезного действа из многих частей. Действо серьезное - а антракт как обычно для "выпить", "поржать" и сходить в туалет.

Вот этим наш народ и занимается.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Реформы в УкраинеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь КоломойскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019выборы Украина
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
8
3
Смешно
3
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
Г-жа Кудренко, когда ненавидишь и боишься кого-то, не стоит обращаться к нему с призывами ''сделай .... '' -- звучит фальшиво ... просто ненавидь и БОЙСЯ ...не Зе ты боишься, Зе лишь метка, присланная тебе и твоим подельникам народом, украинцами -- их ты ненавидишь и боисся...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rogoza Julia
Rogoza Julia
Удивительно! Вот, я не фанатка Зе. Я его с КВНовских сцен, где он усиленно лизал Маслякову, терпеть не могу. Но то, как его склоняют на ОБОЗе, заставляет задуматься, уж не ошибалась ли я. Фу, ребята! Мы стали просто мерзкими((((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Grich Lara
Grich Lara
Rogoza Julia, якби ви прочитали,як «склоняють» на Обозі Порошенко,то що б вам прийшло в голову?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Н Олег
Н Олег
Rogoza Julia, когда страшно, не до приличий ... когда страшно -- рвутся брань и угрозы ... твое ''мы'' тут не к месту -- ты то не напугана ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А последние 5 лет не стыдно было? Вы что Сингапур создали? Зеленский здесь не при чем. Это олигархическая война, а проще-котел Коломойского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Grich Lara
Grich Lara
Стук Кастрюль, а що хтось створив Сінгапур за п'ять років,це де, на Марсі
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения