Еду и напрягаюсь - где остановится? И как это на самом деле перекликается с сегодняшними событиями. Есть место удара - как и нас ударили. Вроде маленький камешек, безобидный такой. Кто-то сказал - "хуже не будет". А трещина пошла приличная, и вот уже Конституция нарушается. И вот уже гарант щебечет по-русски (мне можно - гаранту нельзя) - ведь он и раньше защищал "пацанов". "Не мешайте им говорить как они хотят!" - пафосно выступал он на плюсах. Наверное, кто-то за чашкой кофе внушил ему, что "не Боги горшки обжигают" - и он решил, что раз плюнуть. Полезть туда - где ничего не знаешь.

В который раз пытаюсь понять - в чем инновационность? В чем твоя новизна, "брат"? Где новые лица, и новые подходы, и нестандартность мышления? Ну, хрен с ним, с галстуком и костюмом - вон чьи-то президенты на ступеньках сидят в зале, если места не хватило. Ходи в чем хочешь - но покажи мастер-класс. Может быть - ты как Илон Маск, гений, и тогда конечно, все остальное вторично? Но в чем именно ты Илон Маск? В чем ты "спец", покажи?

Владимир Зеленский

Да, это ново для Украины - неформальное общение президента. Я лично готова не обращать внимание на нестыковки в речи или кривляние и дальше - если ты реально ДЕЛАЕШЬ нужные вещи. Если ты показываешь - что ЗНАЕШЬ. Гении - они такие, своеобразные. Одни переворачивают всеобщее представление о науке, о мире, о медицине, об образовании, о силе мысли и духа. Но если ты внешне странный, а по сути так ничего не знаешь, ничего не умеешь и ничего не делаешь - то какой ты к черту гений? Тогда все причуды воспринимаются не как милые дополнения к уникальности и профессионализму, а напрашивается один вопрос: "Чи воно дурне?..."

Быть уникальным и нестандартным президентом - это не перенести офис с Банковой. И не назвать старушкой Великобританию - когда есть дипломатический этикет. Покажи уникальность в решении насущной задачи - выиграй многоходовочку у Путина. Уделай его на его же поле нестандартными методами, приведи свою страну к победе - СВОЮ. Украину. Если она - действительно твоя. Останься в памяти украинцев прогрессивным, достигнув наилучшего результата - с наименьшими потерями. Нужного стране, а не Коломойскому. И тогда мы с удивлением будем аплодировать. Но у тебя же мозгов меньше, чем у нас - как ты сам сказал. Так зачем ты нужен?

Кстати, в Украине есть примеры, малоизвестные - самых молодых мэров городков и поселков. Кто-то из них придумал - как привлечь инвестиции. Кто-то смог решить местную давнюю проблему - инфраструктурную, экономическую. Слышала также и о самом молодом директоре школе, совсем юном - почти студенте, подавшем свой собственный проект и победившем в конкурсе на должность. Они смогли - не имея таких мощных ресурсов, как некоторые "прогрессивные" - стать по-настоящему прогрессивными. Молодой врач сельской амбулатории - получил грант на развитие и благодаря этому стал для односельчан кем-то. А некоторые, став президентом - так и остаются "ЧТО".

Ну и напоследок. Я как обычный житель Украины, понимаю, что сказать умные и модные слова типа "диджитал" - не означает, что ты что-то в них понимаешь. И если ты озвучиваешь вещи, в которых "плаваешь" - то умным людям вообще-то бывает немножечко стыдно. А в нашем случае - стыдно нам. За то, что эти глупости "президент" озвучивает на весь мир. За то, что является лицом Украины. Вот таким - глупым. И не покидает ощущение, что все мы находимся в антракте очень серьезного действа из многих частей. Действо серьезное - а антракт как обычно для "выпить", "поржать" и сходить в туалет.

Вот этим наш народ и занимается.

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