Наткнулась на ролик туриста про Венесуэлу. Снимал он свое видео еще в 2016-м, к этому моменту некоторые данные и цифры изменились, но по большому счету политика популизма получила предсказуемый результат. Лучше не стало.

Мы знаем, что там плохо. По факту нет света, деньги легче взвесить, чем сосчитать. Бензин действительно за копейки на внутреннем рынке, а иногда бесплатно - если заправщик знакомый. Можешь рассчитаться как-нибудь потом. Зато рулон туалетной бумаги - на вес золота. Большинство на зарплату может купить себе 1 рулон в месяц. Экономят на салфетках, бумажные чеки выдают только самые "богатые" магазины, и частные бумажные фабрики отжимает правительство.

При этом там есть очень богатые люди. Через заборы с колючей проволокой видны обширные поля для гольфа, группки местных богачей с клюшками, и охраняемые автосалоны с крутыми внедорожниками, за решеткой с большим замком. Красивейшая страна, с безумными ресурсами - и диким отсутствием мозгов. Ежедневные убийства нескольких десятков людей, ограбления в автомобильных пробках, сломанные пальцы в попытке грабителя снять с тебя кольцо, разбитый рукояткой пистолета лоб туристу и вывернутые его карманы...

Скажем так, народ однажды послушал. Поверил. Привел к власти. Наверное, аплодировал фоткам и шаурме "по-венесуэльски" - ну, как у них рейтинг власть поддерживала? Где-то в таком же стиле, наверное. Народу пообещали возможность откосить от выплаты кредитов на ипотеку и увеличить вдвое минимальную зарплату. Выбрали и приплыли.

А нам туда? А, народ?..

Здесь, на просторах facebook, встретила комментарий от почитателя новой нашей власти:

- а что вы потеряли с приходом Зе? Вам что, хуже жить стало?

И если ему ответить - он ответа не поймет. Прежде всего потому, что того, что мы потеряли - он никогда не имел. У него такого никогда не было - из того, что называется гордостью, самоуважением, пониманием перспектив, умением видеть чужие примеры... То, что мы потеряли - не материально в первую очередь. Оно не имеет цены. Его нельзя поменять на голос в кабинке для голосования, за 400 грн, или футболку с бессмысленным лозунгом.

Я смотрю на Венесуэлу, и знаю - такая страна у границ России была бы очень удобна самой России. Это бесплатный полигон, бесплатное пушечное мясо, бесплатный плацдарм для угроз другим странам и бесплатная стоянка для военной техники. И мне очень не хочется, чтобы моя страна стала именно такой - с народом в бесплатных футболках, шарящим по мусорках. И с правителями, имеющими поля для гольфа за высокими заборами с колючей проволокой. Самое ужасающее - что сейчас пришли люди, которые не знают своей работы. Пришел хирург без практики и пилот без единого часа налета. Страна ломбардов, бигбордов, инстаграмчика и евроблях. Где вместо хлеба - зрелища, по полторы тысячи за билет. Чем не Венесуэла?

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