Елена Филонова: задайте блогеру острый вопрос

Татьяна Гайжевская Общество 08:35, 8.10.2020

Гостьей программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 8 октября, станет блогер Елена Филонова.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Еленой Филоновой в четверг, 8 октября, в 17:30.

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