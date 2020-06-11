Электоральный рейтинг Зеленского упал ниже 40%, а Порошенко вырос: появились данные опроса

За последние недели электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40 процентов.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии. Они опубликованы на сайте КМИС. Так, от социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента Зеленского потерял 5% поддержки.

Согласно данным, если бы выборы главы государства проходили в начале июня 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если же рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего гаранта составляет 37,6%.

Рейтинг Зеленского падает

Второе место по электоральной поддержке занимает пятый президент Петр Порошенко, и укрепляет свои позиции. В конце апреля за него были готовы проголосовать 14,9%, в конце мая – в начале июня 16,8%, что почти на 2% больше.

На третьем месте один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко, он добавил немного меньше процента. В апреле его рейтинг был 12,2%, в конце мая – в начале июня 13,1%.

Тенденция с падением рейтинга фиксируется и у пропрезидентской партии "Слуга народа". Если в конце апреля за нее были готовы проголосовать 32,6%, то в конце мая – в начале июня – 28%. ОПЗЖ по сравнению с апрелем усилила свои позиции на 2% – с 15,8% до 17,8%.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" выросла на 1,5% – с 15,2% до 16,7%.

Опрос КМИС проводил с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине, но за исключением оккупированных Россией территорий. Отмечается, что погрешность выборки не превышает 1,7%.

Данные соцопроса kiis.com.ua

Данные соцопроса kiis.com.ua

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