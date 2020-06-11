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11 июня • обновлено в 13:26
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Электоральный рейтинг Зеленского упал ниже 40%: появились данные опроса

1.9т
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За последние недели электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40 процентов.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии. Они опубликованы на сайте КМИС.

Согласно им, если бы выборы главы государства проходили в начале июня 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если же рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего гаранта составляет 37,6%.

Рейтинг Зеленского падает

Рейтинг Зеленского падает

Так, от социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента Зеленского потерял 5% поддержки.

Опрос КМИС проводил с 24 мая по 4 июня 2020-го методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине, но за исключением оккупированных Россией территорий. Отмечается, что погрешность выборки не превышает 1,7%.

Данные соцопроса

Данные соцопроса

kiis.com.ua

Данные соцопроса

Данные соцопроса

kiis.com.ua

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Автор
Марина Лисничук
Тема
социологические опросы
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
рейтинг президент
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