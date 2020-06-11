Электоральный рейтинг Зеленского упал ниже 40%: появились данные опроса

За последние недели электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40 процентов.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии. Они опубликованы на сайте КМИС.

Согласно им, если бы выборы главы государства проходили в начале июня 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если же рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего гаранта составляет 37,6%.

Рейтинг Зеленского падает

Так, от социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента Зеленского потерял 5% поддержки.

Опрос КМИС проводил с 24 мая по 4 июня 2020-го методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине, но за исключением оккупированных Россией территорий. Отмечается, что погрешность выборки не превышает 1,7%.

Данные соцопроса kiis.com.ua

Данные соцопроса kiis.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что за год президентства электоральный рейтинг Владимира Зеленского увеличился – за него проголосовали бы примерно на 10% больше, чем в первом туре президентских выборов.

Рейтинг доверия среди политиков Украины, как и ранее, возглавляет президент Владимир Зеленский. По результатам социологического опроса группы "Рейтинг", ему доверяют 57% граждан страны и не доверяют 37%.

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