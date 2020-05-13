Eldorado объявили о запуске в Украине проекта помощи больницам в регионах

Сеть магазинов электроники и бытовой техники Eldorado предоставит помощь больницам, которые стали опорным пунктом в борьбе с распространением коронавируса. Компания реализовывает благотворительную программу, заручившись поддержкой Красного Креста.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 больницы и медработники по всей территории Украины особенно нуждаются в помощи и поддержке. Именно поэтому компания Eldorado приняла решение передать сто комплектов бытовой техники украинским медикам.

Эта техника будет доставлена в региональные отделения опорных больниц, которые занимаются лечением пациентов с диагностированным короновирусом COVID19. Каждый комплект, помимо прочего, состоит из холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, чайника, ноутбука. В сотрудничестве с Обществом Красного Креста в Украине было отобрано сто региональных больниц.

Решение направить помощь именно в регионы компания Eldorado обосновывает тем, что в центральных больницах бытовые условия, как правило, на порядок лучше, в то время как региональные медицинские учреждения зачастую страдают от нехватки даже самого необходимого. При этом компания приняла решение о том, чтобы по возможности распределить помощь равномерно среди всех регионов.

Генеральный директор сети Eldorado Вера Витинская говорит:

"На медицинские учреждения нашей страны сейчас возложено обязательство выступить опорными пунктами в реализации программы по борьбе с коронавирусом. Этот проект – способ выразить нашу благодарность украинским медицинским работникам за их самоотверженный труд и за те риски, которые они на себя берут в это непростое время. При таких обстоятельствах любой активный и социально-ответственный бизнес обязан поддержать медиков всеми доступными способами. Мы осознали, что можем помочь тем, в чем мы лучше всего разбираемся, – бытовой техникой и домашней электроникой".

Доставка бытовой техники от Eldorado в региональные больницы уже началась. В этом компании активно помогает Общество Красного Креста Украины. На сегодняшний день уже 15 больниц получили такой комплект подарков от Eldorado. В планах сети – доставить все сто комплектов в больницы до конца мая 2020 года.

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