Экстренное отключение энергоблока на Южно-Украинской АЭС: появились новые данные

Спустя два дня после отключения энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области), в понедельник, 6 января, энергоблок вновь подключен к энергосети после устранения замечаний.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", отметив, что первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", – написала пресс-служба, так и не объяснив детально причины срабатывания автоматической защиты.

Южно-Украинская АЭС "НикВести"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в субботу утром, 4 января, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

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