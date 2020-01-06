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6 января • обновлено в 23:54
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Экстренное отключение энергоблока на Южно-Украинской АЭС: появились новые данные

1.9т
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Спустя два дня после отключения энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области), в понедельник, 6 января, энергоблок вновь подключен к энергосети после устранения замечаний.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", отметив, что первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

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"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", – написала пресс-служба, так и не объяснив детально причины срабатывания автоматической защиты.

Южно-Украинская АЭС

Южно-Украинская АЭС

"НикВести"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в субботу утром, 4 января, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Украина
Тег
НАЭК Энергоатом
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Cyка Зеля, ещё и закупку электроэнергии у ахрессора запретил!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Защита для того и создана, что бы предотвращать аварийные ситуации, будь то человеческий фактор, то ли сбой автоматики. Не пойму, новость разве достойна освещения в новостях инета...?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Причину объяснят потом... если будет кому.
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