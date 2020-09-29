Экстренная медпомощь на Киевщине оказалась на грани: врачи еле справляются с больными COVID-19

В 30 км от Киева, в городе Бородянка, несмотря на эпидемию коронавируса, сложилась критическая ситуация с экстренной помощью. Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, известном в народе как "буханка". А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.

Почему медики работают на грани выживания и что об этом думает их руководство – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лекарств нет, помощь оказывают с фонариком

Бородянская подстанция экстренной медицинской помощи обслуживает 70 тысяч населения, а в распоряжении всего три скорые: Peugeot, который уже 4 месяца на ремонте, Ford и УАЗ. Похожие авто есть еще на соседних подстанциях в поселках Немешаево и Клавдиево. Не надо быть даже профессиональным медиком, чтобы понять: они совершенно не пригодны для скорой и неотложной медицинской помощи человеку. Еще один риск в том, что скорая выезжает в том числе международную трассу Киев-Варшава, где случаются аварии со сложными потерпевшими.

"Этот УАЗ – просто ужас. Герметично ничего не закрывается, нет ни кислорода, ни дефибриллятора, только старый кардиограф. Если везешь ковидного, у которого низкая сатурация (насыщенность крови кислородом. – Ред.), нужен кислород, а его там нет. Все на свой страх и риск. Из медикаментов у нас нет большинства и главных – противоаритмических, обезболивающих. Вот едем на ДТП, и если какой-то перелом, можем предложить только анальгин, который, по сути, ни от чего не помогает", – рассказал OBOZREVATEL фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года.

"На трассе есть один смертельный перекресток, где бывает много пострадавших, а у нас одна ампула морфина (сильнодействующее обезболивающее. – Ред.) И что делать? Колем у кого что есть. Или один раз в два ночи забирали потерпевшего с трассы, помощь оказывали под фонариком, в вену лезть под таким светом побоялся. Хорошо, что потерпевший не сложный был", – добавил он.

Его коллега Анна согласилась, что без укомплектованной машины оказывать первую медпомощь пострадавшим сложно, а иногда даже невозможно. А это уже угроза не только здоровью человека, но и его жизни.

"Особенно проблемно на таком УАЗике при ДТП или стремительных родах, как было у моих коллег. По регламенту, наш вызов должен укладываться в 15 минут, что по району просто нереально. Люди нервничают, я их понимаю. У моего папы тоже когда-то было плохо с сердцем, я вызываю скорую и понимаю, что будет ехать УАЗ. Ко мне в село только на машине минут 30, начала просить диспетчера, чтобы отправили Ford, который примчится за 15 минут, а не 40. Хорошо, что я об этом знала, иначе не спасли бы", – поделилась она.

После огласки медицинскую помощь доставили мешками

Ситуация на "скорой" немного изменилась после выхода журналистского расследования о реальном положении вещей на подстанции. Туда приехало киевское начальство с массовыми проверками, но УАЗ не заменили до сих пор.

"И что вы думаете? Привезли нам мешок защитных костюмов, полмешка респираторов БУК-3, которых у нас за все время эпидемии было всего 5 штук. Полмешка спиртовых салфеток, массово медикаментов, пересчитали каждую ампулу, чтобы все сошлось по журналам. Но до чего доходит? Начмед берет пустой баллон с кислородом и кладет в УАЗ. Спрашивается, для чего? А если будет проверка, чтобы видели, кислород у вас есть. Представляете?" – удивляется Александр.

Мы не зря вспоминаем о защитных костюмах от коронавируса, которыми во время эпидемии бригады скорых должны быть обеспечены. Фельдшеры из Бородянки рассказали, что до недавних пор у них был только один защитный костюм на всю бригаду, для медика, который шел к пациенту с подозрением на COVID-19. Теперь им разрешили использовать аж два.

За транспортировку "ковидных" больных за последние полгода медики получили лишь 1000 грн доплаты. Хотя сталкивались с такими пациентами, по их словам, по меньшей мере раз 30. Кроме того врачи должны предоставить подтверждение, что при выполнении обязанностей пересекались с больным коронавирусом, часто это его ПЦР-тест с подтвержденным диагнозом.

"Это означает, что мы должны бегать за пациентами и просить у них тот тест, чтобы показать руководству", – объяснила Анна.

"Даже не знаем, как считают эти ковидные доплаты. Коммуникаций с руководством нет никакой – они сами по себе, мы сами по себе. Хотя средства на депозитах есть, судя по разным журналистским расследованиям", – подытожил Александр.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к руководству Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чтобы там прокомментировали слова подчиненных, на что получил короткий ответ: "Все сказанное ими – ложь. У них все есть, они врут. Если вам нужно больше информации – обратитесь в областной совет (Киевщины. – Ред.)"