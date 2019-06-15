Экстремальная жара в Украине: Супрун дала советы, как спастись

Чтобы легче перенести жару, которая уже несколько дней царит в Украине, нужно как можно больше защищать свою кожу от солнца и придерживаться питьевого режима.

Наносить солнцезащитный крем нужно не только перед походом на пляж, а перед каждым выходом на улицу, написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

В случае солнечного ожога кожу нельзя обрабатывать маслами, кремами и особенно сметаной. Также не стоит использовать пенки на основе дексопантенола. Вместо них лучше выбрать водорастворимые препараты.

Во время жары лучше отказаться от алкоголя, поскольку он содействует обезвоживанию. При высокой температуре человек с потом теряет около литра жидкости, поэтому важно пить обычную воду.

Также особой пользы не принесет холодное мороженное и напитки. "Охлаждать нужно кожу, а не желудок!" – отметила Супрун.

Чтобы не получить тепловой удар, нужно носить головные уборы, стараться ходить в тени и избегать долгого пребывания на улице с 11 до 16 часов.

Иллюстрация Украинские новости

Самым опасным решением во время жары является оставление животных и детей в автомобилях. В некоторых случаях это может закончиться смертью.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, после праздника Троицы в Украине сохранится преимущественно сухая и солнечная погода. Экстремальная жара немного спадет лишь в западных областях Украины.

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