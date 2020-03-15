"Экстрасенсы" в Чернигове жесткого убили шилом молодую пару: родные погибших требуют пожизненного

Почти три года назад на Черниговщине произошла жуткая трагедия. Двое "экстрасенсов" убили молодую супружескую пару, которая просто доверилась им, потому что хотела иметь детей. Причиной убийства стали деньги, мобильные телефоны, украшения и даже обычный зонтик.

"Знахарям"-убийцам дали относительно мягкий срок – 11 и 15 лет тюрьмы. Родные жертв и прокуратура настаивают на пересмотре приговора.

О том, что произошло в тихом селе на Черниговщин – читайте в материале OBOZREVATEL

Требуют пожизненное заключение

Прокуратура Черниговской области опротестует слишком мягкий приговор “знахарям”, которые жестоко расправились с семьей киевлян. 45-летний Игорь Гордиенко получил 15 лет заключения, его сообщница, 47-летняя Нина Попивка — 11 лет тюрьмы. В прокуратуре считают, что убийцы легко отделались и просит для "мага" пожизненный срок, а для его спутницы — 15 лет.

"Судом не в полной мере учтены безжалостное и хладнокровное лишение жизни людей, которые им доверились и надеялись на помощь в решении личных проблем", – говорит первый заместитель прокурора Филипп Беликов.

Погибшие Ольга и Виталий Зубенко мечтали о детях Соцсети

Пожизненный срок просят для убийц и родители погибших 27-летней Ольги и 28-летнего Виталия Зубенко. В прокуратуре уточнили, что дата ближайшего заседания в Апелляционном суде будет известна в середине марта.

Убивали шилом в сердце

Трагедия случилась в селе Шаповаловка Черниговской области. Туда к "знахарям" ездили Ольга и Виталий Зубенко за последней надеждой — завести ребенка. Молодые люди пять лет прожила вместе. До исчезновения они снимали квартиру на столичной Троещине. Ольга работала в цветочном магазине, супруг – в пекарне. Экстрасенсам они признались, что собирали деньги на собственное жилье.

Дом, в котором Гордиенко принимал "клиентов" Facebook Оксана Блищик

Именно $50 тыс., о которых по секрету рассказали "целителям", и стали причиной убийства. В этом признается на суде обвиняемый Игорь Черный – так "маг" именовал себя. 14 июня 2017 года пара отправилась в село Шаповаловка. "Маг" обещал, что поможет Ольге забеременеть. Больше живыми их никто не видел.

В суде "маг" рассказал, что принимал посетителей в летней кухне домовладения Нины Попивки. В тот вечер он повел Виталия ночью для оккультного обряда в безлюдное место на околицу села – к заброшенной ферме. Там заранее выкопал яму и приготовил растворитель и электролит. Сперва ударил парня по голове и шее металлическим прутом, а потом добивал шилом в сердце. Тело и лицо изуродовал уайт-спиритом, а потом поджог.

"Маг" рассказывает, как убивал своих жертв Скриншот видео

"Ольгу я убил, когда вернулся. Сначала нанес удар кулаком в грудь,а потом — пять раз шилом в сердце. Тело девушки тоже отнес и бросил в яму", – рассказал в суде Гордиенко. Он с подельницей практически во время всех судебных заседаний прятали от журналистов лица.

Нина Попивка Скриншот видео

На следующий день после хладнокровного убийства Гордиенко и Попивка побывали в Киеве — обчистили квартиру своих жертв. Вынесли 12 тыс. грн, ноутбук, роутер, фотоаппарат и даже женский зонтик. А потом сняли с карточек семьи все деньги. Но $50 тысяч они так и не нашли.

Мобильные телефоны замученных Ольги и Виталия убийцы подарили детям Нины Попивки. Посоветовали только вытереть все контакты. Позднее сотрудники ломбарда города Борзна (Черниговская область) отдадут полицейским обручальные кольца и сережки Зубенко, которые Нина Попивка занесла им после убийства.

Дарила розы и кроликов

Жители села вспоминают, что видели Попивку после убийства. Она была в приподнятом настроении, снимала показания счетчиков, чтобы заплатить за электроэнергию, много улыбалась.

"По меркам нашего села, Нина с первым мужем считались зажиточными. Земли много было, коня, потом трактор купили, хозяйство большое держали. Да и со вторым супругом она не бедствовала. И нельзя сказать, что жадная. Цветы очень любит, так могла просто прийти под сельсовет и красивую розу посадить, или людям раздать. Кому-то из жителей приносила кроликов. Мол, берите, у меня все равно лишние. И деньги за это не просила", – уточняют соседи.

Яму приготовили заранее Facebook Оксана Блищик

В причастность односельчанки к убийству пары из Киева в селе верят. Думают, что все же она соблазнилась большими деньгами. Хотя Нина Попивка настаивает — ее вина в том, что знала об убийстве, но никому не сказала. Да еще сама полицейским и показала яму, где "маг" спрятал тела.

"На самом деле ее обманом вынудили показать место, где были убитые. Меня привлекали в качестве свидетеля, поэтому я все знаю, но раньше никому не рассказывала", – признается нам другая жительница села.

Место, где нашли тела молодой пары Facebook Оксана Блыщик

Женщина говорит, что возле дома Попивки было две калитки. И полицейские допрашивали подозреваемую возле окна. Она все отрицала. Потом двое правоохранителей забежали во двор с криком, что им срочно нужны лопаты, потому что нашли убитых. Они схватили инструменты и убежали. Услышав это, следом за полицейскими выскочила Нина и помчала в другую сторону — к посадке, где и была яма.

"Тогда ей предложили сесть в машину и показать место с убитыми супругами. И ей пришлось признаться, где они запрятаны", – уточнила свидетельница.

Клиентов находили через объявления

В чудодейственные магические способности Нины в селе не верят. Говорят, что после смерти первого супруга женщина сообщила всем, что у нее открылся дар.

"Мы считали, что это было связано с потрясением из-за смерти мужа, в голове что-то произошло. Из наших никто к ней снять порчу или испуг не ходил. Не верили. У них дом стоит на самом краю села, так вот те, кто ближе живут, уверяют, что от клиентов отбоя не было. Дорогие машины чуть ли не каждый вечер к ней ездили. Узнавали о "целительстве" из рекламы, которую она в местных газетах размещала", – вспомнила другая соседка.

Книги, найденные у "экстрасенсов" Facebook Оксана Блищик

Родители убитой семьи живут в Ровенской и Житомирской области. "Два с половиной года их судами мучили, это ж попробуй наездиться в Чернигов. А здесь у нас их не было ни разу. Нинка уже два с половиной года в тюрьме провела, их как пять зачтут. И за хорошее поведение года через два ее отпустят. Не будет она все 15 лет в тюрьме сидеть. За убийство двоих человек отделается легким испугом", – уверены в селе.

“Дети отбывают наказание за маму”

У Нины Попивки — четверо сыновей, совершеннолетние Андрей, Павел и Владимир от первого мужа. Он умер от рака много лет назад. За второго супруга, врача из райцентра, Нина вышла замуж в 2009 году. А спустя несколько лет родился младший Назар.

"Второй муж был хирургом от Бога. Потом пить сильно начал, чудил на все село. Его и в милицию часто забирали. Пара развелась, муж уехал в другую область, но на младшего все время платил алименты. Тогда и появился этот Гордиенко с Носовки. Когда Нину посадили, Назару исполнилось 6 лет. Муж приезжал, хотел забрать ребенка, но старшие дети не отдали", – рассказывает нам местная жительница Антонина.

Посадка за домом семьи Попивки Facebook / Оксана Блыщик

Один из братьев оформил опеку над малышом на себя. Второй устроился на работу – убирал территорию в сельсовете. Третий, который учится в Чернигове, тоже помогает. Он единственный ходил к маме на все суды, остальные не могли бросить младшего.

"Сейчас хлопцы свиноматку завели, козу купили, чтобы у брата все время молоко было. И каждый день видим, как старший ведет за руку малого в школу, а потом забирает. Ребенок чистый, присмотренный, накормленный. Братья о нем все время пекутся, вместо того, чтобы, как их сверстники, свою жизнь строить. Отбывают наказание за маму", – рассказывает другая соседка.

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