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16 апреля • обновлено в 10:11
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Ученая-генетик рассказала о главной проблеме теста на COVID-19

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Украинские экспресс-тесты, который продаются в аптеках, не могут точно определить у человека коронавирус. Даже самые качественные дают результат с точностью в 50-70%.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН, доктор биологических наук Оксана Пивень. По ее словам, тест показывает наличие антител в крови человека. Но есть вероятность, что на момент проверки человек уже болен, но необходимых антител еще нет.

"Может получиться такая ситуация, что человек заболел COVID-19, но прошло недостаточно времени и никаких антител тест не покажет. Их или мало, или совсем еще нет. Поэтому тест нужно обязательно повторить на 5-6 день, врач обязательно это скажет", – пояснила Оксана Пивень, а также добавила:

"Примеры антител для тестов производители берут с иммуноглобулинов, которые организм производит абсолютно на любую инфекцию, не только на коронавирусную. К тому же есть быстрые иммуноглобулины, а есть те, которые вырабатываются через несколько дней", – рассказала специалист.

Один из таких тестов, который можно купить в аптеках за 500-600 грн

Один из таких тестов, который можно купить в аптеках за 500-600 грн

Ученая подчеркнула, что наилучший экспресс-тест имеет чувствительность 50-70%. Всегда будет минимум 30% вероятность, что он не точный. "В любом случае после экспресса нужно делать ПЦР. Только тогда врач сможет точно определить, больны вы коронавирусом или нет", – подчеркнула сотрудник Института.

Она добавила, что проконтролировать стоимость и эффективность тестов, которые продаются в аптеках достаточно сложно. Поэтому лучше всего тестирование делать под присмотром врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским ученым и медикам пятыми в мире удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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